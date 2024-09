Zvezda će zvati Majkla Džordana za savjet: Najveći ikad gledao trijumf Monaka nad Barselonom!

Crvena zvezda bi mogla da pozove Majkla Džordana za pomoć oko toga kako pobijediti Barselonu, ipak je uživo gledao kako to radi Monako.

Izvor: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Najbolji košarkaš svih vremena Majkl Džordan rijetko se pojavljuje u javnosti, a pomalo neočekivano viđen je večeras na meču Lige šampiona. Od svih utakmica, Džordan je odabrao da gleda susret Monaka i Barselone, najvjerovatnije zbog toga što je bio gost na Azurnoj obali, gdje često dolazi u ljetnim mjesecima.

Džordan je iskoristio priliku da "skokne" do stadiona "Luj II" i imao je tamo šta da vidi, pošto su Monako i Barselona priredili vrlo dobru zabavu. Na kraju, Monako je slavio 2:1 golovima Akilučea i Ilenikene, dok je Jamal postigao gol za Barsu.

Interesantno je da je još od 11. minuta Barselona igrala sa igračem manje zbog direktnog crvenog kartona koji je dobio Erik Garsija i to je definitivno uticalo da tim Hansija Flika bude ranjiviji. Narijedio je Nijemac da i dalje napadaju Monako, da probaju da dođu do pobjede, a na kraju ih je to koštalo i poraza, i to pred očima Majkla Džordana za koga vjerujemo da je u ovoj utakmici navijao upravo za Katalonce. Pogledajte fotografije sa meča:

Podjsetimo, Monako i Barselona su inače rivali Crvene zvezde u grupnoj fazi Lige šampiona ove sezone. Nakon poraza od Benfike, Zvezda će šansu protiv Monaka tražiti 22. oktobra u gostima, a 6. novembra s Barselonom u Beogradu.