Kog trenera je Tadić "minirao" u Sautemptonu? Saigrač otkrio detalje, Dušan je bio glavni

Doskorašnji kapiten reprezentacije Srbije promijenio instrukcije saigračima kako bi tim igrao bolje nego što je trener zamislio.

Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Dušan Tadić u centru je pažnje medija nakon što je njegov nekadašnji saigrač Šejn Long otkrio malo poznate detalje iz svlačionice. Bivši napadač "svetaca" gostovao je u jednom podkastu i tom prilikom ispričao kako je Tadić radio protiv tadašnjeg trenera, čije ime nije želio da otkrije.

"Imali smo jednog trenera, neću reći koga, koji nas je postavio u formaciju. On je htio da dva napadača prate bekove i da se onda ponovo vraćaju nazad. To nije funkcionisalo. Zato nas je Dušan skupio prije utakmice i rekao: 'Ne obraćajte pažnju na to, igrajte 4-3-3, to smo mi.' Uradili smo to na terenu i trener nije ni primijetio. Imao je to u sebi, on je obožavao fudbal", rekao je Long.

Sautempton tih godina nije često mijenjao formaciju, a Tadić je u sistemu 4-3-3 mogao da pokriva više pozicija i to mu je najviše odogvaralo. Tokom svog perioda u Engleskoj, Dušan Tadić je imao priliku da sarađuje sa četvoricom trenera koji su predvodili Sautempton.

Ronald Kuman

Iskusni Holanđanin je bio prvi Tadićev trener u klubu sa juga Engleske, a njih dvojica su i najduže sarađivali. Kuman je dobro poznavao Tadića jer je Dušan igrao u Holandiji nakon odlaska iz Vojvodine, a njihova saradnja u Premijer ligi bila je veoma plodna. Tadić je odigrao 77 mečeva pod holandskim trenerom, uz učinak od 14 golova i 21 asistencije, najčešće kao lijevo krilo.

Klod Pjuel

Francuski stručnjak imao je drugačije zamisli - kod njega je Dušan Tadić najčešće nastupao kao ofanzivni vezni fudbaler. I nije bio toliko plodonosan na terenu. Na 44 odigrana meča srpski fudbaler postigao je tri gola i asistirao saigračima sedam puta, pa se može reći da su mu statistički to i najslabiji dani u Engleskoj.

Maurisio Pelegrino

Argentinac je ponovo pomjerio Tadića, pa je i u njegovom sistemu češće igrao kao krilni napadač. Dušan je za Pelegrina odigrao 31 meča, uz učinak od četiri gola i tri asistencije, što je takođe dosta slabije nego kad je tek stigao u Englesku i blistao u Kumanovom veoma ofanzivnom sistemu.

Mark Hjuz

Na kraju, Dušana Tadića je u Engleskoj trenirao i jedan Britanac, Velšanin Mark Hjuz. On je u finišu Tadićeve posljednje sezone sjeo na klupu tima, pa su sarađivali veoma kratko. Srpski fudbaler odigrao je deset mečeva za Hjuza prije nego što se preselio u Ajaks, a na tim susretima imao je tri gola i asistenciju.