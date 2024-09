"Tadić nas je skupio pred meč i rekao - ne slušajte trenera!" Saigrač otkrio sve, Dušan podigao bunu u timu

Dušan Tadić očigledno kroz cijelu karijeru voli da "komanduje" timovima u kojima igra.

Izvor: MN PRESS

Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić u klupskom fudbalu najveći trag ostavio je u Sautemptonu i u Ajaksu, a sada je njegov nekadašnji saigrač iz Engleske Šejn Long ispričao anegdotu iz vremena kada su zajedno nastupali za "svece". Irski napadač je stigao u Sautempton 2014. godine kao veliko pojačanje, zajedno sa Tadićem i igrali su u Sautemptonu do 2018.

Tada je Tadić prešao u Ajaks gdje se naosvajao trofeja i uspio da postane ljubimac navijača i kapiten, a u Sautemptonu očigledno nije uvijek želio da igra onako kako je trener zamislio. Gostujući u podkastu kod Bena Fostera Šejn Long je otkrio da je ponekad Tadić znao da okupi ekipu pred meč i da saigračima sugeriše da ne poštuju sve zamisli trenera.

"Imali smo jednog trenera, neću reći koga, koji nas je postavio u formaciju. On je htio da dva napadača prate bekove i da se onda ponovo vraćaju nazad. To nije funkcionisalo. Zato nas je Dušan skupio prije utakmice i rekao: 'Ne obraćajte pažnju na to, igrajte 4-3-3, to smo mi.' Uradili smo to na terenu i trener nije ni primijetio. Imao je to u sebi, on je obožavao fudbal", rekao je Šejn Long.

Dušan Tadić je poslije početaka u Vojvodini igrao za Groningen i Tvente, a kada je Ronald Kuman preuzeo Sautempton Tadić mu je postao prvo pojačanje. Kao član "svetaca" odigrao je 134 meča i postigao je 21 gol, a onda je prešao u Ajaks, pa u Fenerbahče. Za Srbiju je na 111 utakmica dao 23 gola i igrač je sa najviše nastupa za nacionalni tim u istoriji. Ipak poslije Evropskog prvenstva u Sloveniji na kome je izrazio nezadovoljstvo nekim odlukama selektora Dragana Stojkovića povukao se iz reprezentacije.