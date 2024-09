Krunić zvanično u BSK-u: Imam metode kako da motivišem igrače i ulijem im samopouzdanje

Branislav Krunić zvanično novi šef stručnog štaba banjalučkog BSK-a.

Izvor: Promo/FK BSK Banjaluka

Branislav Krunić zvanično je preuzeo funkciju šefa stručnog štaba banjalučkog BSK-a, kojeg je do sada s klupe vodio Zoran Dragišić.

Nekadašnji trener banjalučkog Željezničara, Krupe, Borca i Leotara, posljednjih nešto više od godinu dana proveo je za kormilom kluba sa "Predgrađa", čiji trener je bio od ljeta prošle godine.

Krunić je odlučio da trenersku karijeru nastavi u klubu koji gaji sličnu politiku kao njegov prethodni, tj. oslanja se uglavnom na mlade igrače.

"Ovo je jedan novi izazov, BSK je sličan klubu iz kojeg dolazim, gdje se potencira rad sa mladim igračima, koji je meni poznat. Mislim da ovi igrači imaju potencijal i to sam im i rekao na prvom sastanku. Htio sam da ih motivišem, da im pružim prijeko potrebno samopouzdanje, jer igre koje su pružali i rezultat koji su ostvarili do sada nisu to pokazali. Očekujem da će i rezultati doći u narednim utakmicama i upravo zato sam s njima najviše razgovarao na polju samopouzdanja i motivacije", rekao je Krunić na predstavljanju u klubu sa "Čaira".

Izvor: Promo/FK BSK Banjaluka

BSK je loše otvorio sezonu u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske, te je nakon osam odigranih kola na začelju tabele, bez pobjede. Upisana su samo dva boda, uz čak šest poraza, što u banjalučkom klubu sigurno nikoga ne može zadovoljiti.

"Ovi igrači imaju potencijal. Prepoznatljiva stvar kod mladih igrača je da nemaju konstantnost tokom svih 90 minuta, imaju pad koncentracije i u tim situacijama utakmice mogu da se prelome, što se dešavalo do sada. Ja imam metode na koji način to da popravim i nadam se da ćemo ih uspješno primijeniti", jasan je Krunić.

Izvor: Promo/FK BSK Banjaluka

Sigurno da za BSK ništa nije izgubljeno, sezona je tek počela i još mnogo bodova je u igri.

"Liga je zanimljiva i kvalitetna, a vidjećemo da li određene ekipe mogu da idrže ovaj ritam. Puno je 17 utakmica i klubovi koji ne budu imali profesionalni odnos teško da mogu da održe kontinuitet. S obzirom na to da dosta ekipa ispada, doći će do oscilacija i tek na polusezoni možemo pričati ko je prvi dio sezone odradio uspješno, a ko ne", poručio je Krunić.

Prethodno se 45-godišnji stručnjak biranim riječima oprostio od svog dosadašnjeg kluba, gdje je proveo godinu i tri mjeseca.

"Želim da se zahvalim igračima, saradnicima u stručnom štabu, rukovodiocima kluba, simpatizerima kluba, kao i svim ljudima koji su bili uz klub na podršci i saradnji u posljednjih 15 mjeseci. Dosta lijepih i uspješnih trenutaka provedenih zajedno. Ja krećem u nove izazove koji neće nimalo biti lagani, a mom Želji želim puno uspjeha u drugom vijeku postojanja. FK Željezničar uvijek u srcu", napisao je Krunić na svom Fejsbuk profilu.

