Srbi ispali iz tima u Milanu: Jović je "izbrisan", a i Pavlović gubi mjesto

Trener Milana Paul Fonseke nagovijestio je da u narednom periodu nećemo vidjeti Luku Jovića.

Milan će se u petak (27. septembra) u 21 čas sastati sa Lećeom u šestom kolu Serije A. U timu Paula Fonseke na terenu već duže vremena nema Luke Jovića, dok je Strahinja Pavlović je propustio meč protiv Intera prije nekoliko dana. Prvi čovjek struke "rosonera" otvoreno je rekao da je za kontinuitet potrebno igrati sa istim igračima. Stiče se utisak da je to glavna poruka za srpske fudbalere i da je mala šansa da ćemo nekadašnjeg napadača Crvene zvezde uskoro vidleti u timu.

Njegove riječi upravo na to navode. "Valja napomenuti da je Morata pod znakom pitanja, zadobio je udarac i imao je određenih problema na treningu. Pozvaću ga na utakmicu, ali ćemo morati da sačekamo kako bismo vidjeli da li može da igra. Pod znakom je pitanja i sigurno ništa neću rizikovati", rekao je Fonseka. Potom je dobio pitanje o srpskom napadaču kao potencijalnoj zamjeni za Španca. "Jović nema iste karakteristike kao Morata", bio je jasan Fonseka.

Ubrzo je trener Milana otkrio za koga bi mogao da se odluči ukoliko Španac ne bude u mogućnosti da zaigra. "Ako Morata ne bude mogao da igra, možda bi Loftus Čik ili Rejnders mogli da obave sličan posao. Abraham takođe ima zaraznu energiju i na treninzima i na utakmicama. Važno je da imamo nekoga kao što je on".

Sve ovo navodi na to da neće biti promjena ni u odbrani i da neće igrati ni Pavlović, naročito ako se uzme u obzir da je Mateo Gabija odlično odigrao posljednja dva meča, protiv Intera i Liverpula. "Gabija trenutno igra jer to zaslužuje. On nije jedan od najboljih u izgradnji napada, ali je neko ko odlično orjentiše odbrambenu liniju. Veoma je jak u pozicionoj igri. Za mene je važno da stabilizujem odbrambenu liniju. Protiv Lećea će on i Tomori ponovo igrati, a protiv Leverkuzena ćemo već vidjeti", zaključio je Fonseka.

