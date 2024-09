Borac protiv Radnika, Žižović protiv kuma: Samo ova utakmica i pobjeda, priča o Panatinaikosu zabranjena!

"Nikakva komunikacija vezana za utakmicu protiv Panatinaikosa ne dolazi u obzir, s obzirom da su naš cilj jedino tri boda protiv Radnika i da se primaknemo vrhu tabele", rekao je trener Borca Mladen Žižović pred utakmicu sa Radnikom.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri banjalučkog Borca trijumfom nad Posušjem vratili su se na pobjednički kolosjek, a priliku da upišu nova tri boda imaće protiv Radnika u nedjelju od 21 čas na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Trener bh. šampiona Mladen Žižović na konferenciji za novinare pred duel sa Bijeljincima kratko se osvrnuo i na pobjedu svoje ekipe na Mokrom docu.

"Vrlo kvalitetna ekipa Posušja koja igra vrlo dobro ove sezone, ali smo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu i brzo se vratili poslije onog neugodnog poraza na pozitivni kolosjek i na način na koji mi želimo da igramo, a to je da smo dominirali svih 90 minuta, stvorili dovoljan broj prilika i zasluženo pobijedili", rekao je Žižović i nastavio.

"Nema puno vremena za odmor, s obzirom da nas u narednom periodu čeka veliki broj utakmica u gustom rasporedu. Sada igramo sa Radnikom, ekipa koje dođu iz drugog ranga obično se pate na početku, bar prethodnih godina je tako bilo, ali evo Radnbik je skupio 10 bodova, igrjau kvalitetno, svima su tvrd orah, imaju nekoliko kvalittnih igrača koji prave razliku i treba da budemo obazrivi, oprezni s obzirom da mogu da napreve svima problam, prevashodno Pantelić, Mehanović koji su udarni duo ovog tima. Mi imamo vodovljan broj kvalitetnih igrača da odgovorimo na pravci način i sigurno da smo favotiti u ovom meču i da apsolutno idemo na pobjedu".

Biće to i duel dva kuma, pošto je na klupi Radnika Velibor Đurić, Žižovićev dobar prijatelj i kum, tako da praktično iznenađenja nisu moguća.

"Mi smo u svakodnevnom kontaktu. On radi jedan jako dobar posao. Klub koji sam vodio skoro tri godine i s kojim smo uspjeli da izborimo Evropu, vežu me neke drugačije okolnosti za taj klub, s obzirom da u tom gradu i živim. Radnik je mnogo drugačiji nego prije dvije godine kada je bio na ivic ambisa, uspio se oporaviti, sada igra zapaženu ulogu u PLBIH. Igraju kvalitetno, nema tu nekih velikih nepoznanica, poznajem većinu igrača i velikih iznenađenja neće biti", rekao je Žižović.

Fudbalere Borca već u naredni četvrtak čeka prvi meč Konferencijske lige protiv Panatinaikosa, ali Žižović ističe da je priča o grčkom klubu zabranjena.

"Mi smo se vratili u dobroj atmosferi i samo nas ova utakmica zanima, bez obzira što se mnogo priča o Panatinaikosu koji dolazi u četvrtak. Nikakva komunikacija vezana za tu utakmicu ne dolazi u obzir, s obzirom da su naš cilj jedino tri boda protiv Radnika i da se primaknemo vrhu tabele s obzirom da imamo nekoliko zaostalih utakmica. Smatram da ćemo sve naše ciljeve vremenom ispuniti, za to je potrebno vrijeme i nadam se da ćemo biti pravi".

Trenera Borca osim rezultatskog povratka ekipe može da raduje i individualan učinak igrača poput Đorđa Despotovića, koji je promašio penal u derbiju protiv Sarajeva, ali potom zabio novi gol u Posušju.

"Despotović je zabio i u Mostaru, promašio je jedanaesterac ovdje, ali to je sastavni dio fudbala. Mislim da smo u posljednje tri utakmice stvorili dovoljan broj prilika da dobijemo sve tri utakmice. Dva puta smo se psihički vraćali iz nekog negativnog rezultata, u Mostaru, pa ovdje. Kada promašimo jedanaesterac, pa primimo gol nije jednostavno bilo vratiti se, ali stvorili smo opet dovoljan broj prilika, sedam-osam situacijia, 65 odsto posjeda porotiv Sarajeva mislim da to nijedna ekipa neće ili ne može imati ove sezone. Nekad to rezultat vrati, nekad ne, ali opet pokušavamo da prenesem na nas sve da je bitan način na koji igramo i čemu težimo. Nekad to se okrene u nekom smjeru... uzećemo da je to bio izrazito loš dan, možda i bolje da se tada desilo da se resetujemo i krenemo u neku novu seriju i da vratimo pobjedničku atmosferu, a čini mi se da se to polako vraća", rekao je Žižović.