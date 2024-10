TSC nije mogao u Ligi šampiona i Ligi Evrope, a u Konferencijskoj ligi? "Skromni smo, da pokažemo šta znamo"

TSC večeras (3. oktobra) gostuje Astani od 18.45 u prvom kolu Lige Konferencija.

Izvor: MN PRESS

TSC iz Bačke Topole večeras (3. oktobra) u 18.45 sastaće se sa Astanom u prvom kolu Konferencijske lige. Izabranici Jovana Damjanovića nalaze se u dobrom ritmu pošto su u posljednja dva kola u Superligi Srbije vezali dvije pobjede, a sada su otputovali u Kazahstan gdje ih očekuje težak meč protiv domaćina.

TSC nastavlja evropski put, prošle sezone Srbiju su predstavljali u Ligi Evrope pošto su zaustavljeni u Ligi šampiona protiv Benfike, ali su Vest Hem, Frajburg i Olimpijakos bili jači. Postojale su nade da će Topočlani ostati i ove godine u višem rangu takmičenja, ali poslije poraza od Makabija 8:1 u plej-ofu za Ligu Evrope plavo-bijeli su dobili mjesto u ligi ispod. Ovog puta, kao i u gotovo svim fudbalskim takmičenjima, sistem je promijenjen, tako će TSC u najmlađem evropskom takmičenju naći među 36 ekipa, ali će odigrati šest mečeva sa potpuno različitim rivalima. Na spisku protivnika našli su se: Gent, Legija, Astana, Lugano, Sent Galen i Noa.

Prvi susret rezervisn je za Astanu i gostovanje u istoimenom gradu. Problem Topolčana je činjenica da trener Jovan Damjanović ne može da računa na jednog od najboljih igrača u plavo-bijelim dresovima - Sašu Jovanovića. Damjanović je uoči susreta rekao: "Dobro smo se spremili, poznajemo protivnika i imamo respekt. Iz tog poštovanja želimo da budemo skromni. Pokazaćemo kakav fudbal želimo da igramo. U procesu smo stvaranja, ovo je dobra prilika da svi zajedno pokažemo kakav fudbal možemo da igramo“, istakao je trener TSC-a.

Topolčani nisu imali priliku da se ranije sastanu sa Astanom, ali bez obzira na to poznaju kvalitet protivnika. U protivničkom taboru će se naći i bivši učenik crno-bijelih Aleksa Amanović, kao i bivši član Radničkog 1923 Džofri Činedu. Prvi čovjek struke kluba iz Bačke Topole bio je jasan:

“Iz više razloga poznajemo dobro ekipu Astane. Činedu koji je u odličnoj formi, do skoro je igrao u Kragujevcu, ali poznajemo i druge igrače, Amanovića i Kamaru", rekao je Damjanoviću i dodao: "Takođe, u stafu su ljudi sa Balkana. Blisko nam je to što rade, rijetko kada ovdje gube, ali to ne mijenja naše ciljeve da se prezentujemo i dođemo do dobrog rezultata", zaključio je trener TSC-a.

Prenos utakmice možete gledati na Arena premium 1 kanalu.