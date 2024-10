Đani Ćurčić "čupao" Hrvata iz pakla droge: Uhvatili ga srpski dileri, oteli mu 40 miliona!

Mark Bosnić je imao sreće da je bio prijatelj sa Sašom Ćurčićem, Da njega nije bilo...

Nekada je branio za najveće engleske klubove, čuvao je gol Mančester junajteda, Čelsija i Aston Vile, a zamalo su ga uništili droga i boemski način života. Porijeklom je iz Hrvatske, ali je rođen u Australiji i godinama je branio za njihovu reprezentaciju, a malo ko je znao njegove "bubice" kao Saša Đani Ćurčić.

Mark Bosnič svojim prezimenom otkriva da ima porijeklo sa ovih prostora, a nedano je za "Total Njuz Kroacia" otkrio odakle zapravo potiče njegova porodica. Rođen u Sidneju, počeo da igra fudbal u Kroaciji iz Sidneja, današnjem Sidnej Junajtedu 58, on zapravo stiže sa Korčule!

"Mama je rođena ovdje, ali njeni su roditelji, djevojačko prezime bilo joj je Padovan, porijeklom iz Blata na Korčuli. Ovamo su došli između Prvog i Drugog svjetskog rata. Tata je došao iz Blata 1959. u ranoj mladosti, tada je imao samo 15 godina. Danas imam porodicu svuda, u Splitu, Zagrebu pa čak i u Kiseljaku", rekao je Mark Bosnić.

DROGIRAN ZAMALO UPUCAO OCA!

Ipak Bosnića su velika slava i veliki novac skrenuli sa pravog puta, pa je dok je branio gol Čelsija 2003. godine postao narkoman. Prema vlastitom priznanju trošio je hiljade i hiljade funti na kokain, a na odvikavanje je krenuo kada je zamalo upucao oca! Nesrećni Bosnić senior je došao kući, a sin je mislio da je provalnik i pucao je u njega! Saigrač iz Aston Vile Saša Ćurčić vrlo je dobro znao kroz šta je tada Bosnić prolazio.

"Uh, šta je on sve prošao. Zvali me njegovi roditelji iz Sidneja da ga izvučem iz Londona i pošaljem u Sidnej. Uhvatila ga ona Sofi Anderton, manekenka kao ove beogradske. Žao mi je dečka, odličan je tip. Zbog nje je kupio penthaus od pet milona funti. Zvali me njegovi i ja odem u London, nađem ga u nekom apartmanu u podrumu, totalno u depresiji. On mi kaže: "Ja sam nekad tebe čuvao u Aston Villi, ti si bio problematičan, sad ti mene čuvaš". Ja mu kažem: "Mark, moraš da se dižeš." Uhvatili ga srpski ćevap narkodileri pod svoje, uspio sam to da rastjeram i izvučem ga. Sad radi na Foks televiziji. Kažem mu: "Diži se, nećemo dopustiti da izgubimo rat, bitke smo izgubili, ali rat nećemo." Na kraju naše priče mi ćemo biti pobjednici", rekao je u "Sportlajtu" Saša Ćurčić.

Na kraju karijere Bosnić je ostao bez govoto svih para zarađenih od sporta. Kada se sabere, mnogo novca. "Naježio sam se. Tu je otišlo 40 milona funti, gotovine koja je nestala s računa. On je bio golman Mančester junajteda i Čelsija, zarađivao je 60, 70 hljada funti nedjeljno", rekao je Ćurčić.

Poslije karijere duge dvije decenije u kojoj je branio za Mančester junajted, Sidnej Junajted, Aston Vilu, Čelsi, Central Koust Marinerse i Sidnej Olimpik i nakon 17 nastupa za Australiju ostao je bez novca, ali srećom sada radi u medijima kao komentator i od toga lagodno živi.

