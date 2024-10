"Kako čujem, Partizan duguje 60 miliona evra": Rasim Ljajić traži odlaganje Skupštine kluba!

Kandidat za predsednika Upravnog odbora FK Partizan Rasim Ljajić tražio je odlaganje izborne Skupštine i objasnio je da je klub u daleko težoj situaciji nego što je mislio.

FK Partizan trebalo bi da 11. oktobra dobije potpuno novo rukovodstvo. Očekuje se odlazak predsjednika Upravnog odbora Milorada Vučelića i njegovog prvog saradnika Miloša Vazure, a kako sada stvari stoje - jedini predsjednički kandidat je poznati političar Rasim Ljajić.

Prethodno je Ljajić bio i potpredsjednik u Partizanu, a tokom prethodnih kriznih dana u Humskoj, profilisao se kao sportski radnik koji može da izvuče crno-bijele iz problema. Ističe da je imao mnogo razgovora sa ljudima koje želi za svoje saradnike i da mu je sada mnogo jasnije zašto ljudi ne prihvataju rukovodeće pozicije. Prema njegovim riječima, stanje u Partizanu je mnogo teže nego što je mogao i da pretpostavi. Zato predlaže da se Skupština prvo odloži...

"Moja ljubav prema Partizanu i fudbalu uopšte možda jeste iracionalna, ali sam se trudio da u javnim poslovima budem uvijek s dvije noge na zemlji i krajnje pragmatičan. A to znači da sam spreman da se upustim u ovu avanturu samo pod određenim uslovima. Kao prvo, da se odloži skupština koja je zakazana za 11. oktobar, a kao drugo, da se nova uprava bira po novom statutu, jer je ovaj stari potpuno anahron i u startu uvodi dvovlašće u funkcionisanju kluba. Tako je po sadašnjem normativnom aktu predsjednik kluba engleska kraljica, bez ikakvih ovlašćenja, a generalni direktor je faktički premijer sa svim operativnim kapacitetima. Možda ja ne izgledam suviše pametno, ali da se baš kopčam otpozadi, glupo je i pomisliti", naglasio je Ljajić za Kurir.

Pomirenje navijača i uprave? "Čim nema rezultata, imate i lošu atmosferu i loše odnose između navijača i uprave. Amerikanci često kažu: "Ništa ne uspijeva kao uspjeh." Osim toga, i kad ide dobro i kad ide loše, sa navijačima mora da se razgovara, jer su oni važan dio ovog ukupnog mozaika. U Areni na svakoj košarkaškoj utakmici Partizana imate po 20.000 ljudi i zamislite šta bi se desilo kada bi i fudbalski klub bio organizovan i bilježio rezultate kao košarkaški".

Ističe da nije bilo dovoljno vremena da sve spremi i zato traži odlaganje Skupštine i još strpljenja: "Naravno da nije dovoljno vremena i zato insistiram na ovim promjenama statuta, jer kuća mora da se pravi od temelja, a ne od krova. Ovo kako je zamišljeno da se uradi, nije ništa drugo već samo prebacivanje odgovornosti i odlaganje propasti. Suviše je malo vremena da se kompletira sastav i Upravnog odbora i čelnih ljudi. U ovom trenutku ja ne vidim ni naznake ko bi mogao da bude generalni direktor, s obzirom na to da je to po ovom statutu najvažnija, a i po budućem, ako bude usvojen, jedna od dvije najbitnije funkcije u klubu. Ovdje je potrebno deset ljudi koji će od jutra do sutra da budu u klubu i rješavaju problem po problem. Moj plan je sadržan u četiri tačke kako bismo za godinu dana mogli da vidimo prve opipljive rezultate", kazao je i potom objasnio na šta tačno misli.

"Prva tačka podrazumijeva organizacionu i finansijsku stabilizaciju kluba. Druga podrazumijeva stavljanje na noge omladinskog pogona i skauting službe, jer Partizan mora da bude fabrika za proizvodnju igrača. Bez toga on na srednji rok ne može da opstane. Treće, odmah treba da započnemo radove na poboljšanju infrastrukture, jer je nedopustivo da su svlačionice u onako lošem stanju ili da Zemunelo iz dana u dan propada. Četvrta stvar, Partizan mora da igra evropska takmičenja, jer bez toga možemo i da dubimo na glavi, neće nam vrijediti".

Ima li saradnike sa kojima je spreman da krene u rješavanje ovog velikog problema? Ljajić ističe da ih još nije pronašao do kraja.

"To je i dodatni razlog zašto tražim odlaganje skupštine. Nedovoljno je vremena da se nova ekipa okupi. Bukvalno po cijeli dan razgovaram s različitim ljudima, sa bivšim i sadašnjim sportskim radnicima, menadžerima različitih profila, privrednicima... svima koji sutra mogu da budu dio te nove uprave. Svima je potrebno dodatno vrijeme, jer niko neće da ulazi u nešto što je potpuno nepoznato. Na neka pitanja koja mi postavljaju ni ja nemam odgovor".

Koliki je dug Partizana?

Već do 15. oktobra Partizan mora da riješi veliki broj finansijskih problema (navodno pet miliona nedostaje) kako bi prošli prvi UEFA monitoring. Kako objašnjava Rasim Ljajić, problem je daleko kompleksniji.

"Nisam vidio nikakve papire, ali po onome što sam čuo, ukupan dug Partizana je oko 60 miliona evra, a da bi prošli monitoring UEFA, potrebno je najmanje pet miliona, a do kraja godine još pet miliona evra", objasnio je Rasim Ljajić koji je svjestan da je Partizan u katastrofalnoj situaciji.

