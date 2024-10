Amerika htjela da ukrade golmana Srbiji: Zvali ga u reprezentaciju, on ipak rekao ne

Srbija ima pregršt sjajnih golmana, a Maurisio Poketino je htio da "otme" Đorđa Petrovića!

Izvor: Youtube/ ALESTO/Printscreen

Srpski golman Đorđe Petrović počeo je karijeru u Čukaričkom, bio je na pozajmici u IMT-u, a samo nekoliko godina kasnije uspio je da stane na gol Čelsija. Brzo se sve desilo u karijeri 25-godišnjaka iz Požarevca, a iako su svi očekivali da u Londonu bude prikovan na klupu povrede i loša forma Roberta Sančeza izbacile su ga u prvi plan. Uspio je da se nametne Maurisiju Poketinu, a kada je stigao Enco Mareska proslijeđen je Srbin u Strazbur.

Iako nije bio golman po ukusu Enca Mareske itekako se svidio Poketinu, pa je argentinski stručnjak zvao Srbina čim je sjeo na klupu selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Znao je da ga je kupio iz Nju Inglanda, pa je pomislio da može da ga ukrade Srbiji.

"Pomoćnik mi je njegov pisao i rekao da mu se javim. Ja rekoh, hoću, samo da mi pošalje broj telefona. Jer sam se ja inače čuo sa Tonijem, onako 'kako si', 'šta radiš', čestitke i to. Dobio broj, zovem ga, a on kaže: 'Petro, jedno pitanje?' Ja rekoh, slušam. 'Jel možeš ti da braniš za Ameriku?'. To je bilo još prije nego što je potpisao. Ja rekoh, ne mogu. Kako ne možeš, igrao si tamo? Ja rekoh nemam ni papire, ništa. To nije bilo ni realno, a i opet Srbija, svakako ne bih promijenio reprezentaciju i da mogu. Kaže mi on, još nismo potpisali, ali gledamo kakva je situacija, na koga možemo da računamo, na koga ne možemo. Rekao sam mu, volio bih s vama opet da sarađujem, ali u nekom klubu", otkrio je Đorđe Petrović gostujući u "Alesto" podkastu.

Osvrnuo se i na svoj brz i veliki put od igranja nižih liga sa IMT-om i sticanja iskustva do dresa Čelsija, Strazbura i reprezentacije Srbije. Stigao je da ode i na Evropsko prvenstvo i to itekako zna da cijeni. Radio je mnogo, ali ipak kaže da zna da bude zahvalan i da je imao i sreće.

"Svi mi sanjamo velike snove, vjerovao sam, ali nisam mogao ni da sanjam da ću to moći da ostvarim. Evo danas sam napunio 25 godina, život mi se u posljednje dvije-tri godine promijenio. Od Čuke sam stigao do Čelsija, branio prošle sezone u Premijer ligi, sad sam u Strazburu... Nemam riječi kako bih opisao svoju sreću i šta sam sve uspio da postignem. Tu je porodica koja dosta pomaže. Evo posljednje dvije godine svako ljeto se selimo. Prvo iz Bostona u London, pa iz Londona u Strazbur. Kažem supruzi „ja mogu, meni je najmanji problem“. Sad imamo i bebu, pa nam je malo teže. Prethodni put sam iz Bostona išao u London da potpišem za Čelsi, pa je bilo uzbuđenje, nije bilo problema, jedva sam čekao da sletim i sve da krene. Sad Strazbur, prije toga Evropsko prvenstvo. Lijepe stvari mi se dešavaju, pravo je uživanje", rekao je Petrović.