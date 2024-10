Dramatična poruka fudbalera Napolija: "Kriminalci me prate mjesec dana, ovdje više nisam bezbjedan!"

Igrač Napolija Žuan Žezus veoma je zabrinut za svoju bezbjednost u Napulju

Fudbaler Napolija Žuan Žezus dobio objavio je dramatičnu poruku na društvenim mrežama, nakon što je slomljeno staklo na njegovim kolima. On je objavio da je već mjesec dana praćen, da pronalazi uređaje za praćenje vozila i poručio da nikad više neće imati mir u Napulju, u kojem igra od 2021. godine.

"Nakon što me skoro mjesec dana prate, danas su pokušali da mi otmu kola. Kako grozan osjećaj, tjerate me da povraćam. Ovo što se dogodilo sinoć je samo šlag na torti, jer sam u posljednjih mjesec dana pronašao pet mini-uređaja za praćenje vozila u svom automobilu. I samo saznanje da ovi kriminalci znaju gdje živim ne čini me spokojnim. Nažalost, više se nikad neću osjećati bezbjedno u ovako prelijepom gradu. Znam da materijalne stvari nisu bitne, ali saznanje da je stranac provalio u moju privatnu imovinu čini da se osjećam užasno", napisao je fudbaler.

Žuan Žezus (33) je defanzivac koji živi u Italiji još od 2012, kada je došao u Inter iz matičnog Internasionala u Brazilu. Od 2016. do 2021. bio je član Rome, a u Napulju živi od 2021. Ipak, sudeći prema ovoj njegovoj objavi, neće se još dugo zadržati u gradu, ni u timu Antonija Kontea.

Nažalost, on nije prvi fudbaler koji je doživio ovakvu neprijatnost i traumu u gradu koji je ozgloglašen upravo zbog mafijaških obračuna i aktivnosti. I Poljak Arkadijuš Milik je takođe kao igrač Napolija presretnut na ulici i pod prijetnjom pištoljem morao da skine svoj sat marke "Roleks".

Žezus je postao još jedan igrač u tom nizu koji ne služi na čas ni Napoliju, ni Napulju.

