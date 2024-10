Sergej Barbarez nakon poraza od Mađarske: Ovo je naša realnost, ne govorim bez veze

"Zmajevi" su nastavili crnu seriju!

Više od godinu dana, BiH nije zabilježila pobjedu a večeras je po treći put izgubila u Ligi nacija i to od Mađarske, čime je praktično izgubljena treća pozicija i opstanak u A diviziji.

Sergej Barbarez je očekivano bio neraspoložen u izjavi za BHT 1 nakon utakmice na "Bilinom polju", gdje je "zmajevima" sa dva gola presudio kapiten Mađarske i vezista Liverpula Dominik Soboslaj.

"Danas je ideja bila da krenemo s četiri nazad, sa dva defanzivna i tri ofanzivna vezna. Gledali smo da Gazibegović i Hajradinović igraju pozicije na kojima se osjećaju dobro. Utakmica je dobra krenula, ali pred kraj prvog i na početku drugog poluvremena primimo golove. Nismo bili zadovoljni Gazibegovićem u prvom poluvremenu i imamo pravo da zamijenimo kada neko nije okej”, rekao je Barbarez i potom objasnio razliku u kvalitetu:

"To je razlika između njih i nas. To je svjetska klasa, kada izađu pred gol. Više grešaka je bilo, sigurno nije radi jednog igrača. Idemo dalje, pokušaćemo sljedeće dvije utakmice da odigramo dobro, ovo je sastavni dio svega", rekao je Barbarez i dodao:

"Reagovali smo na naše igrače, morali smo negdje kompenzovati i pokušali smo iznenaditi Mađare i to je na početku funkcionisalo. Oni su skoro svaki vazdušni duel dobili i čitav koncept njihove igre su duge lopte, skok i orijentisanje prema brzim igračima. Ni jednom svom igraču ne mogu zamjeriti zalaganje, ponos na ovaj dres i sada sam im rekao da život ide dalje. Pokušaćemo u bliskoj budućnosti neke rezultate ostvariti".

Selektor "zmajeva" nije htio da odgovori na kako se spremiti za naredne protivnike Njemačku i Holandiju.

"Sada je prerano o svemu pričati. Treba ovu utakmicu analizirati. Ako budu svi zdravi, pokušaćemo se vratiti na staru igru. Pokušavamo promijeniti nešto, da to ne bude šablonski fudbal i oni prihvataju to. Igrači su veoma srećni što igraju za ovu državu i reprezentaciju i uvijek im pričam šta znači iskustvo na ovom nivou, jer u svojim klubovima nisu na tom nivou. Treba poboljšati kroz vrijeme, ali ovo je naša realnost i ja to ne govorim bez veze. Moramo biti hrabri, moramo htjeti i ostalo sve stoji na meni", zaključio je Barbarez.

Narednu utakmicu "zmajevi" će 16. novembra odigrati u Frajburgu protiv selekcije Njemačke.

