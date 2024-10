Kilijan Mbape optužen za silovanje!

Za mnoge najbolji fudbaler na svijetu suočen sa optužbama u Švedskoj. Tužilac se već uključio u slučaj i potvrdio da je podnesena prijava protiv fudbalera.

Izvor: Lars Höglund / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kilijan Mbape, najbolji francuski i evropski fudbaler, nalazi se usred se*s skandala, ali i istražnih radnji policije i tužilaštva u Švedskoj. Prema pisanju švedskih medija "Aftonbladet" i "Ekspresen", protiv njega je pokrenuta istraga u toj zemlji zbog navodnog silovanja i sek*ualnog napada.

U utorak je iz kancelarije tužioca u Stokholmu potvrđeno zvaničnim saopštenjem da je protiv Mbapea u policiji podnesena prijava u kojoj se optužuje za silovanje. Ta prijava odnosi se na "incident koji se dogodio 10. oktobra u hotelu u centru Stokholma" i nisu navedena bilo kakva imena.

Navedena dva tabloida tvrde da je Mbape optužen za silovanje i da je on pod "osnovanom sumnjom", što je u Švedskoj prema zakonu "najblaži nivo sumnje". To znači da postoje konkretne okolnosti koje čvrsto ukazuju na to da je navedena osoba izvršila djelo za koje se sumnjiči, objašnjeno je u pravilniku na sajtu švedske policije.

U ovom trenutku ta sumnja nije dovoljna bude izdat nalog za hapšenje fudbalera Real Madrida. A, dok fudbaler tvrdi da je u pitanju "lažna vijest", da se nešto očigledno "kuva" pokazao je i najnoviji gest Real Madrida, koji je uklonio njegov lik sa zvanične fotografije kojom najavljuje jednu klupsku akciju. Pogledajte tu istu fotografiju prije i poslije "editovanja".

Izvor: Instagram/judebellingham/real madrid

Prema izvještaju navedenih tabloida, Mbape je došao u glavni grad Švedske krajem prošle nedjelje, privatnim avionom u srijedu i odsjeo je u luksuznom "Bank hotelu", u kojem je odsjedao i predsednik Francuske Emanuel Makron sa suprugom tokom zvanične podsete Švedskoj u januaru. Dan kasnije, u četvrtak 10. oktobra, Mbape je bio fotografisan sa maskom na licu dok napušta jedan restoran sa još trojicom muškaraca - svojim telohraniteljom, ličnom asistentkinjom i bivšim saigračem iz Pari Sen Žermena, Nordijem Mukijeleom.

Izvor: Jimmy Wixtröm/ Aftonbladet / AFP / Profimedia

Švedska policija je prema pisanju "Ekspresena" u ponedjeljak otišla na mjesto na kojem se navodno doogodio Mbapeov napad na žrtvu, da bi prikupio izjave i potencijalne materijalne dokaze ili tragove koji bi mogli da budu dovoljni za početak istrage.

"Zaplijenjeni su par pantalona, crne farmerke i crni top", piše isti izvor.

Švedski tužilac nije naveo nijedno ime, pa ni Mbapeovo, u potvrdi da je pokrenuta istraga.

"Prema izvještaju, incident se dogodio 10. oktobra u hotelu u centru Stokholma. Prvu istragu sprovela je tužiteljka Marina Čirakova, koja neće davati izjave, niti će objavljivati informacije u ovom trenutku. Kada bude više saznanja, biće objavljena".

Francuska agencija "AFP" stupila je u kontakt sa Mbapeovim timom i dobila pismenu izjavu.

"Nove glasine koje kleveću počinju da rasplamsavaju internet od švedskog medija 'Aftonbladeta'. Ove optužbe su potpuno lažne i neodgovorne i njihovo širenje je neodgovorno. Da bismo stali na kraj temeljnoj destrukciji lika Kilijana Embapea, preduzećemo sve pravne akcije da bi istina bila utvrđena i da bi krivično bili gonjena bilo koja osoba ili medij koji su uiješani u moralno uznemiravanje i klevetnički tretman kojem je Mbape podvrgnut", saopšteno je.

Mbape je na društvenim mrežama napisao velikim slovima: "LAŽNA VIJEST!!!!", uz komentar da sve postaje "tako predvidljivo".

