Njemačka, Srbija, pa i Francuska - svuda je frka zbog "otkaza": Mbapeu neće oprostiti šta je uradio!

Čini se da nisu svi u Evropi ozbiljno shvatili Ligu nacija, pa poslije otkaza u reprezentaciji Srbije i Njemačke, imamo i "slučaj Mbape".

Izvor: Lars Höglund / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liga nacija je takmičenje od koga će zavisiti šeširi za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, ali mnogi ga i dalje ne shvataju ozbiljno. Tako smo i u ovom ciklusu vidjeli veliki broj "otkaza" sa kojima su se suočavali selektori, pa i Dragan Stojković Piksi koji ne računa na pola tima.

Tako je u Njemačkoj kapiten Džošua Kimih "opleo" po svima onima koji ne igraju, a čini se da će taj posao u Francuskoj preuzeti mediji. Najbolji fudbaler "trikolora" Kilijan Mbape nije se odazvao pozivu Didijea Dešana uz poruku da je navodno povrijeđen, ali ga to nije spriječilo da uživa u Švedskoj. Tako je, sasvim slučajno, fotografisan dok je izlazio iz jednog hotela u skandinavskoj državi gdje sigurno nije išao na terapije...

Mbapeova "mala povreda", zbog koje je molio Dešana da bude pošteđen utakmica u ovom ciklusu Lige nacija protiv Izraela i Belgije, mogla bi da izazove pravo nezadovoljstvo u timu ako se ispostavi da bira utakmice.

Očigledno je da se Mbapeu nisu igrale ove "nebitne utakmice", kako to smatra većina fudbalera, posebno onih najboljih selekcija u Evropi, i dalje se stavlja znak jednakosti između njih i prijateljskih, ali navijačima i saigračima to neće biti dovoljno dobar razlog. Posebno jer Mbape uživa u Stokholmu u društvu prijatelja, umjesto da se do kraja posveti fudbalu, kako se to očekuje od takvog profesionalca.

I bez njega u timu, Francuska je pobijedila Izrael 4:1 uz kiks Omrija Glazera, dok Mbape još "hvata formu" iz Pari Sen Žermena i za sada u dresu Real Madrida ima sedam golova na 11 nastupa, ali dosta njih iz penala. U dresu Francuske, čiji je sad kapiten, dao je tek jedan gol u takmičarskoj utakmici u 2024.

