"Piksi je pogriješio taktiku, to ne može tako!" Rade Bogdanović: Tužno je, pusti dijete da igra...

Rade Bogdanović nezadovoljan izborom selektora Dragana Stojkovića Piksija protiv Španije u Ligi nacija.

Izvor: RTS/ Printscreen/MN Press

Bivši jugoslovenski fudbaler i analitičar Rade Bogdanović izrazio je bojazan zbog odluke selektora Dragana Stojkovića Piksija da meč protiv Španije počne sa dvojicom napadača - i to sa Aleksandrom Mitrovićem i Dejanom Joveljićem - dok je tako već na poluvremenu istakao da to ne može da funkcioniše.

"Da ti odgovorim na pitanje sa početka... Ne mogu Mitrović i Joveljić zajedno, mislim da smo pogriješili sa taktikom jer ne mogu njih dvojica da igraju, fali nam jedan vezni igrač!", naglasio je Bogdanović gostujući na Javnom servisu.

"Kad gledam ovo poluvrijeme, tužno je sve to gledati, plačem za Andrijom Maksimovićem... Pusti bre dijete da igra, može da igra tu i veznog, ima i defanzivne karakteristike. Vizuelno, izgleda kao da Španaca ima 15, a naših kao da je mnogo manje. Kasnimo za loptom, kao da ih je više, ima propusta i segmenata koji su se desili koji su loši".

Već nakon prvog poluvremena, pri rezultatu 1:0 za Španiju golom Emerika Laporta, selektor Piksi priznao je grešku i zamenio je Joveljića, ali još jednim napadačem - Jovićem. Takođe, poslao je na teren i Grujića umjesto Samardžića.

Pročitajte i šta je rekao Rade Bogdanović prije nego što je počela utakmica, odmah je naglasio da mu se ne sviđa sastav koji je odabrao selektor Srbije.

"Vidjećemo još, da ne budem babaroga, ali je jako ofanzivna varijanta selektora. Vjerovatno je Piksi htio da kaže da se ne boji Španaca ovom postavom sa dva špica. Jedna izuzetna utakmica u pravo vrijeme za nas. Igrate protiv prvaka Evrope nemate šta da izgubite, osim da date maksimum. A može jako dosta da se dobije. Da kažem za Joveljića, gledao sam njegove posljednje golove, to je tako dobro izgledalo u tom primanju lopte, šut iz koljena... Očigledno je u dobroj formi i selektor je htio da vidi kako igra na jakom nivou,. Da li će u fazi odbrane, to me baš interesuje, da zatvara njihovog kreatora igre, vidjećemo", poručio je analitičar na RTS-u.

