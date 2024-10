"Pumpate mjehur od sapunice, dijete je odigralo 4 utakmice!": Janković digao glas zbog Maksimovića i transfera

Aleksandar Janković smatra da je "halabuka" koja se digla oko Andrije Maksimovića kontraproduktivna.

Crvena zvezda je i protiv Monaka poražena u Ligi šampiona, na kraju je bilo 5:1, a ponovo smo vidjeli Andriju Maksimovića na terenu. "Zvezdin Mesi" kako je prozvan mladi vezni fudbaler je ove sezone uspio da se probije u prvi tim. Iskoristio je prostor koji se otvorio povredom Mirka Ivanića, odigro nekoliko sjajnih mečeva i odmah je krenula priča o tome da ga žele svi najveći evropski klubovi.

Nekadašnji trener Crvene zvezde i brojnih belgijskih klubova, a doskorašnji selektor Kine Aleksandar Janković govorio je u studiju "RTS-a" da je kontraproduktivno to što se srpski mladi igrači nespremni prodaju u velike klubove. Naveo je nekoliko primjera kod kojih smatra da su prerani transferi unazadili karijere mladih igrača.

"Visok nivo je visok i veliki izazov. To je najljepše igrati, to su najveći testovi i najbolje prilike da napredujete. Međutim, kad kažete mladi igrači konkretno Maksimović oko koga je bila velika polemika i halabuka se napravila. Jedan dio medija pretjeruje i opet se ponavljaju iste greške vezano za mlade i mislim da to osim što je kontraproduktivno može da bude i opasno po to dijete. Mislim da smo skloni euforičnim stanjima. Ne znam koliko je to poznato ljudima, ali srpski fudbal je prodao pet igrača u Mančester siti u posljednjih nekoliko godina. Braća Ilić iz Zvezde, Mijatović iz Zvezde koji je otišao u Siti, pa je otišao na pozajmicu u Njujork gdje ne igra. Imamo Gordića iz Lučana koji je otišao u Siti, pa je otišao po pozajmicama, druga liga Belgije, evo ga sad u TSC-u. Imamo Tedića iz Čuke, Lazetić iz Zvezde u Milan, Kabić iz Zvezde u Torino... Nijedan od tih momaka nije odigrao ni minut za klub za koji je potpisao", naglasio je Aleksandar Janković.

Pomenuti fudbaleri osim Ivana Ilića koji se pronašao na pozajmicama u Italiji i kupila ga je prvo Verona pa potom i Torino nisu uspjeli da pronađu put ka seniorskom timu Srbije, što je veliki problem za srpski nacionalni tim. To je potencijal koji ne bi smio da se izgubi.

"To su sve veliki klubovi, transfer nije problem, novac nije u toj situaciji primaran. Gubimo potencijal u djeci, oni se šetaju negdje lijevo-desno po pozajmicama, ali hajde nemojte da ponovo pravimo istu grešku jer vidimo da naši igrači još nisu spremni za ovaj visok nivo. Opet ćemo kukati za godinu-dvije da je velika razlika u nivou. Vidimo da je velika razlika u nivou, ali nam to ne smeta da promovišemo igrače, da pumpamo medijski jedan veliki mjehur od sapunice promovišući dijete koje je odigralo četiri utakmice u seniorskoj konkurenciji da vrijedi 20, 50, 100 miliona. To je sve kontraproduktivno za njega. Kao neko ko ima veliko iskustvo u radu sa mladim igračima ja vam kažem te stvari su jako opasne po igrača, to dovodi do toga da igrač krene u nekom momentu po pozajmicama gdje udara u veliko razočaranje jer se taj fudbalski život ne ostvaruje ako je on zamislio. Gubimo ih u reprezentaciji, ti momci nam nedostaju. Oni ne igraju u klubovima, počinju da gube ritam, kvalitet i vraćaju se u Superligu. To je ogromna greška, to pretjerivanje koje postoji to je kontraproduktivno", završio je Janković.

