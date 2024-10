Sudijski eksperti tvrde: Zvezda oštećena za penal protiv Monaka, zbog kolegijalnosti

Sudijski eksperti Dejan Nedić i Dejan Santrač saglasni u ocjeni da je Zvezda oštećena protiv Monaka.

Crvena zvezda je doživjela debakl protiv Monaka (5:1) u Ligi šampiona, međutim možda bi utakmica išla u drugom smjeru da je dosuđen penal nad Olajinkom u 43. minutu pri neriješenom rezultatu. Na snimku se vidi da ga je jedan igrač Monaka zgazio po stopalu, što ga je spriječilo da odigra glavom, ali se sudija Štiler nije oglasio.

Nije reagovala ni VAR soba, u kojoj su takođe bili Nijemci, a prema riječima srpskih sudijskih eksperata - Dejana Nedića i Dejana Sanstrača - Crvena zvezda je oštećena za čist jedanaesterac.

"Slučajnost ili nenamjera ne abolira sudiju, ovo je čist kazneni udarac. Nismo navijački orijentisani, nego stručno i realno. Kazneni udarac jer je aktivan u igri jer je zgažen. Nijemci su u VAR sobi, to je kolegijanost, neće da ga isprave. Ovo je jasna i očigledna greška sudija", rekao je Dejan Nedić tokom gostovanja na RTS, dodajući da VAR soba nije imala problem da se uključi kod poništenog gola Embola nešto kasnije, takođe sasvim opravdano.

"Teška situacija za glavnog sudiju jer nije očekivao tu centaršut, bilo je gaženje i vidimo da Olajinka može da odigra glavom, a da defanzivac ne gleda napadača. Nehotice ga gazi. To gaženje proizvodi saplitanje i Olajinka ne može da ode na loptu. To je bio prekršaj, gdje god se desilo bio bi prekršaj, a sudija to ne vidi. VAR sudija je morao da interveniše. Više zamjeram VAR sudiji za ovaj propust. Iz nekog iskustva sam siguran da se ovakav propust ne bi desilo u Italiji ili Španiji. U Engleskoj i Njemačkoj se ovakve stvari dešavaju. Da je sudio neko iz Italije, ne bi bilo propusta. To je uzrok greške...", istakao je njegov kolega Dejan Santrač tokom gostovanja na TV Arena Sport.

Pogledajte još jednom spornu situaciju koja je definitivno uticala i psihološki na igrače Crvene zvezde, pa su već do poluvremena primili gol za novo vođstvo Monaka, koje je na kraju pretvoreno u goleadu: