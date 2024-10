"Raspali smo se na kraju!": Fudbaleri Zvezde priznali, ovo ne smije da se desi

Timi Maks Elšnik i Uroš Spajić priznali su da je Monako bio mnogo bolji rival u meču trećeg kola Lige šampiona.

Crvena zvezda je doživjela debakl - poražena je 5:1 na gostovanju u Monte Karlu! U trećem kolu Lige šampiona Monako je bio mnogo bolji rival od crveno-bijelih, a tim Vladana Milojevića je mogao da primi i više golova, pogotovo u drugom poluvremenu. Prvi je pred kamere poslije utakmice izašao slovenački vezni fudbaler Timi Maks Elšnik.

"Sigurno je bila jedna od težih utakmica, to smo i očekivali kad smo pripremali plan meča. Imali smo dosta problema kada se nismo držali tog svog plana. Mislim da nas je malo presjekao taj gol. Mislim da smo previše tražili u drugom poluvremenu neke fine lopte u noge i kada su nam ih uzimali, tu su bili u naših 30 metara", rekao je on pa se osvrnuo na povredu svog saigrača Bruna Duartea.

"Sigurno je povreda malo promijenila stvari, ne znam kako bi bilo sa njim, ali bi sigurno bio plan da Šerif igra sa njim, a to je jako dobro radio, zadržavao lopte, trčao u dubinu. Sigurno bi on bio drugi napadač. Dosta je bilo povreda, na kraju smo se raspali i to ne bi smjelo da se desi."

Oglasio se i kapiten Crvene zvezde Uroš Spajić koji je pohvalio rivala i rekao da je Monako u svakom smislu zaslužio pobjedu. Nije mu lako pao ovaj poraz, a naglasio je da je primljeni gol u finišu prvog poluvremena poremetio ekipu.

"Igrali smo protiv sjajnog protivnika, da se ne ponavljam. Taj gol nas je poremetio totalno, primili smo ga na samom kraju iz našeg gol-auta. Nisam pametan, teško je govoriti, bilo šta reći. Momci su zaslužili pobjedu, nije slučajno što su tu gdje jesu. Znamo ko je Embolo, sve su odilični igrači, reprezentativci. Snažan je momak, imao je sreće da mu se odbije ta lopta. Daleko od toga da su imali sreće. Zaslužili su tu pobjedu. Poslije 5:1 ne možeš da istakneš nikoga", naglasio je Spajić.