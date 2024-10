Preuzimam odgovornost, veliki je ovo zalogaj! Milojević utučen poslije poraza Zvezde, ne samo zbog 5:1

Prva izjava Vladana Milojevića poslije poraza Crvene zvezde u Monaku.

Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda je doživjela debakl u Ligi šampiona protiv Monaka (5:1), a trener Vladan Milojević prihvatio je odgovornost za poraz. Prema njegovim riječima, Monako je zasluženo došao do pobjede i da su u pripremi utakmice znali šta ih čeka na stadionu "Luj Drugi", ali da protiv tako fantastične ekipe nisu mogli više.

"Ne možemo da odgovorimo, jači su, snažniji, igraju agresivnije, brži su. Fali nam te dvije sekunde da se okrenemo. Jednostavno, te ekipe imaju svoj stil. Adi Hiter je prepisao sistem iz Salcburga, dave vas od prvog minuta. Htjeli smo da koristimo prostore po bokovima, prije svega sa Silasom, ali nismo mogli. Šerif je odigrao fenomenalno. Neću da kažem da bi sve bilo drugačije, ali oba raspoloživa špica smo ubacili. Da nije bilo povrede Duartea...", osjetio se žal u glasu Vladana Milojevića jer mu je čitav plan za meč u Monaku propao zbog povrede Brazilca u sedmom minutu.

Posebno je Vladan Milojević istakao povrede svojih fudbalera koje su opteretile tim i ne djeluje da je naročito optimista da će se Olajinka i Duarte brzo vratiti na teren.

"Borili smo se, ali, mislim da je stvarno zaslužena pobjeda Monaka. Nama fali još brzine i agresivnosti. Trebala su nam dobra tijela, sve je to pucalo na terenu, svaki put kad naš igrač dobije loptu - tu su tri njihova. Igraju snažno. Brinu me povrede, one ne dolaze slučajno. Nažalost, Duarteu je otišla zadnja loža, a mislim da - nemojte da me držite za riječ - da je Olajinka ozbiljno povrijedio tetivu. Nisam baš nikakav optimista. Šerif je izašao sa problemima. Mi to nemamo, ne igramo u tom intenzitetu..."

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

"Da se razumijemo - preuzimam odgovornost, ja sam trener, ja ih treniram, ali ono što mogu da kažem je da sam ponosan na moje igrače jer daju sve od sebe. Idemo dalje. Gorak poraz, ali okrećemo se već sljedećoj utakmici. Poslao bih poruku našim divnim navijačima koji su nas bodrili. Liga šampiona i ovaj format, veliki je ovo zalogaj što se tiče nivoa igre. Igraćemo, ima još utakmica, glavu gore i borićemo se", dodao je Milojević i rekao da neke stvari na poluvremenu nije mogao da promijeni i da je "nešto i do samog karaktera igrača".

Da li je Zvezda oštećena za penal? "Kako bih rekao, neću da komentarišem tu spornu situaciju, rekli su mi da je nešto bilo sporno ili nije, ali to je Liga šampiona. Mi smo Zvezda. Nema to veze sa tim. Sigurno bi uticalo, možda psihološki, ali s druge strane ne bih to ni komentarisao", zaključio je.