"Sutra nemamo pravo da se žalimo na umor!" Poruke iz Borca pred APOEL: Želimo da uživamo u ovoj utakmici!

Boban Nikolov i Mladen Žižović najavili su sutrašnji duel sa timom iz Nikozije.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbalere Borca u četvrtak uveče očekuje prvo gostovanje u Konferencijskoj ligi!

Crveno-plavi će sa početkom u 18.45 časova po našem vremenu ukrstiti koplja sa APOEL-om, a trener Mladen Žižović očekuje veoma dobru partiju svoje ekipe na GSP stadionu.

"Došli smo da odigramo dobar meč. Srećni smo što igramo ovo takmičenje, nemamo nikakav pritisak rezultata ni navijačke atmosfere koja nas čeka. Želimo da uživamo u ovoj utakmici i ako odigramo dobro, vjerujem da će i rezultat biti dobar", rekao je strateg Banjalučana na konferenciji za novinare u Nikoziji.

O APOEL-u se, dodaje, manje više sve zna.

"Pogledali smo prošlu utakmicu u kojoj su pobijedili 5:0. Veoma su iskusna ekipa, imaju dobre igrače u ofanzivnom dijelu tima, tu su El Arabi i Markinjos, Tehera je veoma dobar plejmejker u sredini. Znamo da prave veliki pritisak u prvom poluvremenu. Želimo da igramo fudbal i ako odgovorimo na to pravi način, mislim da možemo bar do jednog boda, pa i pobjede."

Jedan od prvotimaca ekipe iz Nikozije je i bh. internacionalac Mateo Sušić, koji je sa Žižovićem bio saigrač u mostarskom klubu.

"Mateo je kao mlad igrač prve korake u seniorskoj karijeri napravio u Zrinjskom. Nadam se da sutra neće biti previše srećan. Takođe, ovo je moj povratak u Nikoziju. Bio sam trener Zrinjskog kad smo igrali u trećem kolu Lige Evrope i izgubili smo poslije penala. Nadam se da će sreća ovog puta biti na našoj strani."

Prije 11 dana APOEL je imenovao trećeg trenera u sezoni. Takmičarsku godinu počeo je David Galjeho, ali je smijenjen poslije pet utakmica, dok je njegov nasljednik Hoze Domingez na klupi proveo devet mečeva prije nego što je u klub stigao Manolo Himenez.

"Ne znači da svaka promjena trenera donosi dobro. To su floskule, međutim u ovom slučaju je evidentno da su oni bili možda malo uspavani. Vidjeli smo to nakon posljednje utakmice, gde su dobili 5:0, mnoštvo prilika, bili su vrlo ofanzivni. Sigurno da je riječ o jednom velikom treneru koji iza sebe ima ogromno iskustvo osvajanja trofeja. APOEL je generalno skup velikog broja internacionalaca, većina njih je igrala za svoje nacionalne selekcije. Veoma su iskusni, ali tražićemo svoju šansu i želimo da se predstavimo na najbolji način kao što smo to radili u ova četiri mjeseca. Očekujem da igrači sutra uživaju u ovoj utakmici, ovo im je nagrada za sve što su uradili u dosadašnjem toku sezone."

Pristup će, ističe, biti isti kao i protiv PAOK-a, Ferencvaroša, Panatinaikosa...

"To se uopšte ne dovodi u pitanje, to je nešto što se podrazumijeva. Drugačije su okolnosti na Kipru, drugačije su okolnosti protiv Panatinaikosa, jsu to slične ekipe, sličnog kvaliteta, ali mnogi su bili protiv nas favoriti pa su sa velikim poštovanjem govorili o nama poslije utakmice. Nadam se da će i sutra biti tako. Možda nas je malo stigao i umor, ovo nam je šesta ili sedma utakmica u 18-19 dana. To je veliki napor, osjetimo po nekim igračima, ali sutra nemamo pravo da se žalimo, hoćemo da uživamo u ovoj utakmici."

Za glavnog arbitra na ovom meču delegiran je Englez Robert Džons, pa se očekuje nešto tvrđa i žustrija igra.

"To su sad detalji, vjerovatno će tako i biti. APOEL će svim silama pokušati da uspostave svoj ritam. Nezgodni su u prvih 15-20 minuta, imaju dobar ambijent, pokušaćemo to da anuliramo. Kod nas se puno apostrofira to famozno suđenje, apsolutno znamo stil suđenja svih engleskih arbitara i vjerovatno će to tako biti i sutra. Međutim, mi se fokusiramo samo na ono na šta mi možemo da utičemo, a o sudiji ne želimo pretjerano da razmišljamo."

Prvotimac Boban Nikolov uvjeren je u pozitivan rezultat.

"Pripremali smo se za meč na isti način kao i za Olimpijakos. Ne predajemo se, došli smo bez pritiska, ali daćemo sto odsto svojih mogućnosti kako bismo napravili još jedan pozitivan rezultat. Moje, ali i mišljenje cijelog tima je ako date sto odsto, možemo da iznesemo težinu ove utakmice i da pobijedimo u ovoj utakmici. Imamo kvalitetnu ekipu i to smo dokazali u ova četiri mjeseca. Najvažnije da su svi igrači željni igre i rezultata i mislim da nema favorita. Srećni smo jer igramo Konferencijsku ligu i garantujem da ćemo svi dati maksimum."

Poslije konferencije za novinare, Borčevi fudbaleri odradili su i trening na glavnom terenu GSP stadiona:

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić