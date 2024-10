"Nisam zbog novca došao u CSKA, imam 50 stanova i 10 kuća" Miralem Pjanić bi bio 'za' meč protiv Rusije!

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić je pojasnio razloge potpisivanja za moskovski CSKA.

Izvor: CSKA Moskva/zvaničan sajt

Miralem Pjanić je stigao u Moskvu jašući na konju, a sada je dao opširan intervju ruskom "Sport-Expressu" o svom dolasku i boravku u "armejcima", kao i o dosadašnjoj karijeri.

"Imao sam ponude iz drugih zemalja, ali me nijedna nije interesovala. Želio sam da igram na ozbiljnom nivou, osjećam da sam još uvijek sposoban za mnogo toga. Kada mi je CSKA prišao, odmah sam pomislio da je to dobra opcija. Poznavao sam klub jako dobro, igrao sam protiv njih u Ligi šampiona. Sjajan tim s istorijom, a takođe prilično poznat u Evropi”, rekao je vezista CSKA, a prenio "N1".

"Čim su počeli prvi kontakti, odmah sam rekao: 'Hajde da se sve brzo riješi - želim da igram'. A pregovori nisu oduzeli mnogo vremena. Imali smo odličan razgovor s Markom Nikolićem (trener CSKA, prim.aut) i upravom kluba. Želja da me vidi u CSKA nije potekla samo od jedne osobe, svi su jako željeli moj dolazak. To je takođe imalo uticaja i očaralo me".

Više puta naglasio je da razlog njegovog dolaska u Rusiju nije vezan za novac, nego za to da je "htio igrati na najvišem nivou". Takođe, najviše krivi holandskog stručnjaka Ronalda Kumana za svoj kratki boravak u Barseloni.

Izvor: Profimedia

"Za mene ovo nije priča o novcu. Opet, samo sam želio da igram na najvišem nivou. Da budem iskren, prijatno sam iznenađen koliko je naš tim dobar. CSKA ima dosta mladih igrača, kao i kvalitetnih igrača s velikim potencijalom. Naravno, omladina treba da stekne iskustvo, ali svi momci imaju dobar mentalitet. Naporno rade, mnogi od njih su talentovani. Za sada je dobro. Ja sam srećan", objasnio je bivši igrač Barselone.

Opet je istakao da mu novac nije primarna stvar, zbog koje se vratio u Evropu.

"Moram da počnem od činjenice da u početku nisam želio da napustim Evropu. Ali okolnosti su bile takve da sam se preselio u UAE. Na to je uticalo nekoliko faktora: situacija s korona virusom, plus nismo imali baš dobru sezonu u Barseloni pod Kumanom. Nije mi bilo prijatno s njim. I htio sam da odem jer je Kuman ostao glavni trener. Tako sam završio u Bešiktašu. Nakon što sam se vratio, Ćavi je postao trener Barselone. Imao sam odličan odnos s njim, ali istovremeno sam shvatio da nisam ja prvi izbor za svoju poziciju. Kada idete u Barselonu, uvijek morate biti spremni da budete broj jedan. Ako odete na pozajmicu, vaš značaj za tim je izgubljen, čak i ako se kasnije vratite", rekao je Pjanić.

Izvor: MN PRESS

Njegov prelazak iz Juventusa u Barselonu, istakao je, bio je zaista veliki transfer. Imao je svoju ulogu u timu, igrao je, ali s Kumanom stvari nisu išle kako je želio.

"U drugoj sezoni mislio sam da će Ronald otići. Ekipa nije igrala baš najbolje. Bila je bez stila karakterističnog za Barselonu. Tako da sam bio veoma iznenađen što je Kuman ostao", dodao je Pjanić.

Ujedinjeni Arapski Emirati bili su za bh. fudbalera odlično iskustvo, ali smatra da je napravio pravi izbor prelaskom u CSKA.

"U UAE sam osvojio četiri titule i igrao u Azijskoj Ligi šampiona. Odlično iskustvo. Ali još mi je nedostajao pravi fudbal, atmosfera velikih stadiona. Želio sam da se vratim da nastupim na visokom nivou. Bio sam u trenutku u karijeri kada sam morao da napravim pravi izbor. I mislim da sam prelaskom u CSKA to uradio", naveo je on.

Upitan je i da li je mogao zamisliti da će završiti u CSKA, nakon što je bio jedan od prvih koji su bili protiv odigravanja prijateljske utakmice između Bosne i Hercegovine i Rusije.

"Zbog situacije koja se tada razvijala, ne. Ali moramo nešto da razjasnimo: baš u tom intervjuu sam govorio samo o ličnoj bezbjednosti. Tada su događaji u Ukrajini tek počeli, a mi nismo znali šta se dešava u zemlji. Sada sam u Rusiji i, uprkos činjenici da ništa nije gotovo, vidim da je ovdje bezbjedno. Da, nažalost, nešto se dešava. Ali ja sam došao iz zemlje u kojoj su se slične stvari već dešavale… I vidio sam koliko je ljudi patilo", rekao je Pjanić.

Njegov komentar se, dodao je, odnosio isključivo na to da nisu znali koliko je sigurno održati utakmicu u Rusiji.

"To je bio stav cijelog tima u to vrijeme. Sada sam tu, i nemam čega da se stidim, nemam šta da brinem. Sve moje riječi su se ticale samo sigurnosti. Ničega više. Poznajem dobro zemlju, poštujem Ruse, kao i svaku osobu druge nacionalnosti. Nikada nisam imao problema po tom pitanju ni s jednom ekipom, ni s bilo kojim igračem. Bilo mi je čudno što su mi nedavno postavljana ovakva pitanja. Uostalom, ove riječi nisu izrečene protiv zemlje", naveo je Pjanić.

Izvor: Promo/Fudbalski savez BiH

Tadašnjim stavom nije imao namjeru nikoga uvrijediti, a ne bi imao ništa protiv da Bosna i Hercegovina i Rusija odigraju neki meč u budućnosti.

"Ako je neko pogrešno shvatio te riječi, izvinjavam se. Nisam osoba koja će reći jedno, a onda sve poreći. Ja sam odgovoran za ono što je rečeno. Tada nisam znao kakva je situacija u Rusiji. Zapravo, bili smo prvi evropski tim koji je trebao da igra protiv Rusije. Džeko i ostale zvijezde reprezentacije su bili uplašeni. Ovo je bilo naše gledište. Ne znam šta su stručnjaci ili komentatori čuli od mene. Ali nikad nisam govorio loše o Rusiji. Zašto sam uopšte morao da kažem nešto loše o Rusiji? Šta je poenta? Ja nisam političar. Nisam znao šta se zapravo dešava, kakva je pozadina. Te riječi su samo značile da smo bili uplašeni i da ne znamo kakvo je stanje. Opet, ako je neko pogrešno razumio moje riječi ili ako je nekoga uvrijedio, naravno da se izvinjavam", kazao je Pjanić, dodajući da se samo dotakao teme sigurnosti i neinformisanosti o trenutnoj situaciji.

Mišljenja je da je u redu održati takav meč, te da ako bi se održala utakmica sa Rusijom, da bi on bio "za".

"Svi mogu vidjeti da neke druge zemlje rade pogrešne stvari. Ali njihovi klubovi i reprezentacije nastavljaju nastupati na međunarodnoj sceni. Ovo me ljuti jer je nepravedno. Ako za dva do tri mjeseca bude utakmica između Bosne i Rusije, naravno, ja ću biti za. Vidim pravu sliku onoga što se ovdje dešava", istakao je Pjanić.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Prije dolaska u CSKA razgovarao je s bivšim fudbalerom ruske ekipe i reprezentacije BiH Elvirom Rahimićem.

"Da, znamo se više od deset godina. Dugo smo igrali rame uz rame. Elvir je imao veoma uspješnu karijeru u CSKA. Dao je nekoliko savjeta i ostavio sjajnu recenziju i o klubu i o gradu. Rekao mi je kakva je situacija u klubu, kako je sve bilo u njegovo vrijeme. Rahimić i dalje prati CSKA, pa je iznio svoje mišljenje o timu. I, znate, sve je potvrđeno. Moj prvi mjesec u Rusiji je prošao dobro. Korak po korak pridružujem se timu, vidim ogroman potencijal. I apsolutno dijelim Nikolićevu viziju fudbala. Odgovara mom stilu igranja. Uvjeren sam da ću postati važan dio tima", naveo je Pjanić.

Dodao je da mu se sviđa život u Moskvi, te da ulaže od početka profesionalne karijere. Otkrio je i zanimljivu činjenicu - posjeduje između 40 i 50 stanova i 10 kuća.

"Skupo je u Dubaiju, ne u Moskvi. Cijene ovdje nisu tako visoke. Možda skupo za određeni životni standard. Ali morate uzeti u obzir da u Moskvi imate gotovo sve. Glavni grad živi 24 sata dnevno. Vidite, ja sam svoju profesionalnu karijeru započeo sa 17 godina i od tog trenutka sam počeo da ulažem. Volim da se bavim nekretninama. Kupujem kuće, stanove i tako dalje. Imam imovinu po cijelom svijetu. Ovo je zaista važno jer su profesionalne karijere vrlo kratke. Naravno, svi žele živjeti luksuzno, kupiti lijep auto ili nešto slično. Ali mogu reći, posebno mladim momcima, da se karijera fudbalera brzo približi kraju. Zato morate razumjeti na šta trošite svoj novac. Mi fudbaleri imamo sreću da zarađujemo mnogo. Ali ako vam nije stalo do štednje, onda nakon završetka karijere možete ostati bez ičega. Mnogo je takvih primjera. Tako da sam rano počeo da ulažem. Moglo bi se reći da mi je ovo hobi. Ovo mogu da radim čak i nakon završetka karijere. Imam između 40 i 50 stanova, te 10 kuća", zaključio je Miralem Pjanić.

