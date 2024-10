Joško Gvardiol "iskulirao" Zlatnu loptu, a imao je i dobar razlog!

Nije Joško Gvardiol bio na dodjeli Zlatne lopte jer je imao preča posla. I unosnija.

Izvor: Profimedia

Fudbaler Mančester sitija Rodri osvojio je Zlatnu loptu za 2024. godinu, a među prisutnima na dodjeli nagrada u Parizu nije bio njegov saigrač Joško Gvardiol. Sjajni hrvatski defanzivac prošle godine je prisustvovao dodjeli, a sada je preskočio jer je dogovarao novu saradnju sa klubom sa "Etihada".

Kako javljaju engleski mediji Pep Gvardiola je oduševljen kvalitetima štopera koga je on prebacio na poziciju lijevog beka, a nakon što su bogati šeici potrošili 90.000.000 evra da ga dovedu iz Lajpciga sada će potrošiti još mnogo miliona da ga zadrže u timu. On je potpisao ugovor do ljeta 2030. godine, a dobijaće čak 180.000 evra neto nedjeljno! Do sada mu je plata bila za 40.000 evra nedjeljno manja.

"Želio sam da dođem u Mančester siti i postanem solidan defanzivac. Nisam očekivao ovakav napredak. Kao dječak igrao sam na svim pozicijama, kao napadač i veznjak. Osjećam se prijatno na bilo kojoj poziciji, ali sad sam često na lijevoj strani jer Gvardiola želi da tu igram. Kad igrate defanzivca 10 ili 15 godina onda vam to dosadi. Moram reći da nisam očekivao da ću postati fudbaler kakav sam sada. Gvardiola me transformirao u 'desetku' i lijevo krilo", rekao je nedavno Gvardiol o svom napretku.

(MONDO)