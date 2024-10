Samo je Dejan Stanković znao za tajnu Siniše Mihajlovića!

Kada je Siniša Mihajlović dao gol za Inter, Dejan Stanković mu je prvi pritrčao i jedini je znao na terenu kome ga je Miha posvetio - vanbračnom sinu, Marku Mihajloviću.

Izvor: MN PRESS

Siniša Mihajlović ostavio je za sobom petoro djece iz braka sa suprugom Arijanom, kao i vanbračnog sina Marka Mihajlovića. Dobio ga je iz jedne veze u kojoj je bio prije nego što je upoznao Arijanu, poznato TV lice i jednu od najljepših voditeljki.

"Marko živi sa majkom u Milanu. Od momenta kada je došao na svijet ima moje prezime, prima alimentaciju, ima svoje osiguranje. Sad je napunio 18 godina i ima na knjižici 500 hiljada evra koje sam ja uplaćivao svakog mjeseca, vidimo se, sve je u redu", rekao je Mihajlović u intervjuu za "Sportsku televiziju" iz Splita.

Siniša je sina Marka priznao, ispunjavao sve obaveze prema njemu, školovao ga, a imao je namjeru da ga upozna tek kada Marko napuni 18 godina. Ipak, u intervjuu za "Gloriju" 2004. godine priznao je da nije mogao da čeka da prođe toliko vremena.

"Priznao sam očinstvo i preuzeo obavezu da ga izdržavam i školujem. Ali, do sada sam ćutao o tome. Bilo mi je teško, srce mi se kidalo svaki put kada bih pomislio na njega. Morao sam da budem čvrst i istrajem u namjeri da se ne viđamo do njegovog punoljetstva kako bismo onda, kao odrasli ljudi, pričali o svemu, izgradili čvrst odnos lišen nesporazuma proisteklih iz mladalačkih, nezrelih postupaka", ispričao je Siniša 2004.

Mihajlovića je posebno pogađalo saznanje da njegov sin pred TV-om gleda svog oca kako daje golove, slavi uspjehe, a da nema priliku da ga upozna lično. "To saznanje me je pogađalo. Noćima nisam mogao da spavam svaki put kada bih čuo da je na pola metra od televizora kao hipnotisan gledao moju utakmicu. Stalno je tražio od majke da se upozna".

Miha je upoznao sina u decembru 2004, kada je "Žurnal" prenio da je Marko doputovao na aerodrom u Milanu i da su potrčali jedan drugom u susret. Dječak je samo vikao "Papa, papa, papa", a Miha je takođe emotivno podnio taj trenutak. Bilo je to neposredno pred meč Inter - Breša 19. decembra 2004, kada je Mihajlović obećao sinu Marku da će dati gol za njega - i to je i učinio.

"Deki Stanković je znao sve"

Izvor: Alexander Nesterov / Sputnik / Profimedia

Arijana Mihajlović odvela je djecu u Mekdonalds, pa na stadion da navijaju za Inter i da Marko prvi put vidi uživo kako njegov "papa" igra fudbal. Bio je to jako emotivan momenat i lavina emocija koju je Miha osjetio kada je pogodio udarcem iz slobodnog udarca.

"Bog je bio na mojoj strani, hvala mu. Deki Stanković je znao sve, zato mi je i prvi dotrčao u zagrljaj pošto je lopta završila u mreži", pričao je Siniša Mihajlović o tom pogotku.

Nažalost, u godinama svoje borbe protiv leukemije, Miha je sa bolom priznao da njegov odnos sa Markom više nije bio isti. "Žao mi je zbog toga. Marko je moj sin, prihvatio sam ga, zadržao ga, ali ga nisam odgajio. Nisam se čuo sa njim godinu dana. Tražio sam od njega da preuzme više odgovornosti, ali on nije bio u stanju. Zvao me je i nisam se javio. Nismo se čuli godinu dana. Zvaću ga kad budem bio spreman. Ako me neko razočara, potrebno mi je vrijeme", kazao je Miha.

Marko Mihajlović se ne ističe u medijima, a prema šturim informacijama iz Italije on je programer.

"Djeca nisu veliko, već najveće bogatstvo"

Izvor: Instagram/ariannamihajlovic/printscreen



Siniša Mihajlović je u braku sa suprugom Arijanom imao petoro djece - ćerke Viktoriju i Virdžiniju, kao i sinove Miroslava, Dušana i Nikolasa.

"Djeca nisu veliko, već najveće bogatstvo. I što ih ima više, sve je bolje. Iako kažu 'mala djeca - mali problemi, velika - veliki problemi'. Nema ništa ljepše nego kada ih za ručak ili za večeru poređam oko sebe pet-šest, koliko ih ima. To je sad lijepo, a biće još ljepše kada budem došao u neke starije unuke", govorio je Mihajlović o njima u intervjuu za splitsku televiziju.

Nakon Mihajlovićeve smrti 2022. godine nakon teške borbe protiv leukemije, njegovi sinovi su dolazili u Srbiju i učestvovali u komemorativnim skupovima, ali i svečanostima na stadionima u znak sjećanja na njihovog oca, jednog od najvećih koje je ovaj region imao.