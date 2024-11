"Marš, pali, da te ne gledam! Ti meni o Arkanu...": Dejo Savićević sebi ne može da oprosti što je pružio ruku

Dejan Savićević nikad nije sebi oprostio što se pomirio sa Ivicom Osimom poslije Svjetskog prvenstva u Italiji.

Izvor: MN PRESS

Dejan Savićević, jedan od najboljih evropskih fudbalera, sebi neće moći da prežali to što je pristao da se pomiri sa Ivicom Osimom, nekadašnjim selektorom Jugoslavije. Njihov sukob "tinjao" je i prije Svjetskog prvenstva u Italiji 1990, a na njemu je eskalirao, jer je "Genije" smatrao da zaslužuje da igre prije Safeta Sušića, takođe ikone Ex-Yu fudbala, koji je tada ipak bio duboko u veteranskim godinama.

"Sa Osimom sam imao problem, ali Safet Sušić je 1990. godine imao 35 i bio je u 36. godini. On je 1955. godište, a ja sam imao 25. I sada... Ako ga ja cijenim i kažem da je bio najbolji igrač sa ovih prostora, onda to nešto znači. Ali smatram da sam 1990, u tom momentu, bio jači igrač od njega", rekao je Savićević u razgovoru sa kolumnistom MONDA Nebojšom Petrovićem u emisiji "Mojih Top 11".

Prošle su godine od tog Mundijala, Jugoslavija je prestala da postoji, a Savićević je čudesnim golom protiv Barselone u finalu Lige šampiona u Atini osvojio svoj drugi "ušati" pehar. Poslije tog meča u uskom krugu ljudi se ponovo sreo sa Osimom. Bili su tu nekadašnji gensek Fudbalskog saveza Branko Bulatović, Ivica Osim i njegov sin Amar Osim, slavni srpski trener i predsjednik Saveza Miljan Miljanić...

"Na moju žalost, oprostio sam mu i prevario sam se. Nije trebalo nikad da mu oprostim. To je čovjek koji me je maltretirao u reprezentaciji duži period, raspala se država poslije toga... I njemu sam 1994. godine u Atini dokazao i on je bio tu i pokojni Bato Bulatović me je ubijedio da dođem na večeru. Bili smo Miljan, Bato, on, sinu sam mu poklonio dres sa te utakmice, bio je Martać. Rekao sam 'Bato, neću da ga vidim', on me je ubjeđivao 'Neka dođe' i tu smo se pomirili".

Izvor: MN PRESS

U godinama nakon toga Savićevićev i Osimov odnos bio je relativno dobar, a onda je Savićević zaključio da je napravio grešku kada je pružio ruku nekadašnjem selektoru.

"Kasnije smo uspostavili neki relativno korektan odnos, nije bila neka velika ljubav, ali hajde - stariji od mene. Ali prije dvije-tri godine mi se smučio, kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine igrala na Svjetskom prvenstvu, gdje je on poslije 25 godina izjavio da je trpio pritisak od Arkana da ja igram za reprezentaciju".

"E, tu mi se stvarno smučio. Poslije toga sam ga vidio jednom i samo sam ga mršnuo, rekao sam mu 'Pali, neću da te gledam' na jednoj proslavi u Sarajevu. Smučio mi se, da me on stavi u taj kontekst. Da on mene protežira i da je on morao da istrpi pritisak Arkana zbog mene. Da mu se Arkan namrštio, srce bi mu stalo od straha. Ne mogu sebi da prežalim što sam uopšte imao više ikakvog kontakta sa njim, ali dobro".

Željko Ražnatović Arkan, komandant paravojske "Tigrovi" i nekada istaknuti navijač Crvene zvezde, bio je veoma blizak klubu sa "Marakane", ali Savićević je skakao i na pomisao da je za njega bilo potrebno da bilo ko urgira. Uostalom, i sa tadašnje i sa sadašnje vremenske distance, zaista zvuči nevkerovatno da je Savićević "preko veze" morao da bude ubacivan u tim, s obzirom na sve što je postigao i po čemu ga pamte i četvrt vijeka nakon što je završio karijeru.

Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved

Reprezentacija SFR Jugoslavije je na svom posljednjem velikom turniru stigla do četvrtfinala u njemu ispala u meču protiv Argentine Dijega Maradone. I to najdramatičnije moguće, na penale.

"I u Italiji je bilo dosta problema, mogao bih da napišem knjigu o sukobima sa njim, katastrofa je da me stavi u taj kontekst", rekao je Savićević.

Dejo je u meču protiv Argentine promašio veliku šansu na stadionu "Artemio Franki".

"Vidio sam skoro snimak iza gola i poslao sam Piksiju Vacapom. Tačno se vidjelo da mi je lopta odskočila, jer je nemoguće bilo da je iz te pozicije podignem tako da je odskočila preko gola... Promašio sam polufinale", rekao je Savićević.