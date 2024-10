"Nijedna porodica da ne doživi ono što je moja": Poznati Englez objavio riječi koje kidaju dušu

Stiv Brus oglasio se i saopštio svima da mu je preminuo unuk. U potresnom obraćanju zahvalio je svima na podršci i saopštio da se uskoro vraća na posao.

Izvor: Profimedia

Poznati engleski trener Stiv Brus objavio je potresno saopštenje o smrti svog četvoromesečnog unuka, Medisona, početkom oktobra. Brusov sin, Aleks, Medisonov otac, radi kao pomoćni trener u Salford sitiju i naravno, dobio je odsustvo sa posla zbog porodične tragedije. Isto tako, i Brus senior, menadžer Blekpula, nije bio uz svoj tim u najtežim trenucima.

Nekadašnji as Mančester junajteda objavio je emotivnu ispovijest koja zaista tjera suze na oči.

"U utorak smo sahranili mog unuka Medisona. Ovo je najgrozniji period u životima svih članova moje porodice i nijedna porodica kroz ovo ne bi trebalo da prolazi. Hoću da iskoristim priliku da izrazim zahvalnost ispred svih nas svima koji su izrazili saučešće, nevezano za to da li su iz svijeta fudbala ili ne. Sve to nas je dirnulo do srži. Takođe, hoću da zahvalim vlasnicima kluba koji su pokazali razumijevanje i pružili podršku. Radujem se tome što ću vas vidjeti u subotu na utakmici. Čuvajte svoje voljene. Sve najbolje, Stiv Brus".

Čuveni Englez je bio je as Mančester junajteda skoro čitavu deceniju (1987-1996), a kao menadžer je vodio niz engleskih klubova. Najduže je bio menadžer Birmingema, Hala, po dve godine je trenirao Vigan, Sanderlend, Aston vilu, Njukasl... Od 2022. i rastanka sa Vest Bromvič Albionom nije imao klub do 2024, kada je preuzeo Blekpul u trećem rangu, odnosno u "Ligi jedan".

