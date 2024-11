Sanderlend spiskao milione za srpskog fudbalera, a ne daju mu da igra!?

Milan Aleksić prešao je u Englesku za skoro četiri miliona evra i još uvijek nije debitovao...

Sanderend je krajem avgusta Radničkom iz Kragujevca platio 3,7 miliona evra kako bi doveo Milana Aleksića iz Superlige Srbije u Čempionšip. Najavljen je kao veliko pojačanje engleskog tima, ali još uvijek nije debitovao. Počeo je i novembar, a srpski fudbaler još nije upisao prve minute u klubu.

Zašto? Objašnjenje je dao trener Redžis le Bris koji je kao jednu od zamjerki naveo jezik i sporazumijevanje. "Još uvijek je ovo početak za njega. Jezik je i dalje problem, naravno da je glavni jezik fudbal, ali njegov razvoj je i dalje u procesu. Njegove individualne vještine su interesantne, brz je, dobar je tehničar, ima dobar šut sa distance i to je uzbudljivo. Pitanje je i kulture, kako može da se poveže sa drugim igračima sa različitim fazama. Radimo na tome. Potrebno mu je vrijeme i siguran sam da će dobiti priliku da zaigra uskoro", rekao je Le Bris.

Talentovani vezni fudbaler trebalo bi uskoro da zaigra. "Rekao bih da je za njega najbolje da igra na poziciji 'desetke'. To je najbolje, posebno zbog odgovornosti koje imate u toj ulozi. Kada igrate u formaciji 4-4-2 sa dvije 'šestice' onda je odgovornost na njima veća, ako ste naprijed na terenu onda se to malo menja, tako da mislim da je to za njega najbolja pozicija", zaključio je Le Bris.

