Nema navijanja na meču Zvezde i Vojvodine: Delije izdale saopštenje zbog tragedije u Novom Sadu

Navijači Crvene zvezde neće navijati na meču Superlige Srbije u Beogradu.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Zbog proglašenog Dana žalosti u Srbiji pomjerene su fudbalske utakmice ranije zakazane za subotu, a među njima je i derbi meč 14. kola Superlige između Crvene zvezde i Vojvodine. Fudbaleri dva crveno-bijela tima na teren će u nedjelju, a odluka domaćih navijača je da na stadionu "Rajko Mitić" neće biti navijača - isto kao što je bio slučaj na meču sedmog kola Evrolige kada je Zvezda dočekala Panatinaikos.

Najvatreniji navijači Crvene zvezde posjetili su halu "Aleksandar Nikolić", ali bez navijačkih obilježja i bubnjeva, pa tokom meča protiv aktuelnog šampiona Evrope nije bilo organizovanog navijanja. Organizovanog navijanja neće biti ni na fudbalskom meču, navode Delije u saopštenju.

"Povodom novonastale situacije gdje je proglašena trodnevna žalost na teritoriji cijele Vojvodine, a sa obzirom da mi sutra igramo sa Vojvodinom iz Novog Sada, Delije su odlučile da i ovu utakmicu samo odgledaju sa tribina bez ogranizovanog navijanja", navodi se u saopštenju Delija i dodaje: "Pozivamo sve ljude da dođu svakako na utakmicu, i da je zajedno odgledamo, a da sve što smo spremili za ovu utakmicu odložimo za prvu sljedeću prevenstvenu kod kuće, a to je 7. decembra protiv Tekstilca. Imamo mjesec dana da se dogovaramo da na ovoj utakmici pokažemo pravu snagu Marakane! Sutra to ne bi voljeli da pokazujemo jer su okolnosti takve. Već u srijedu nas čeka ogroman izazov u vidu Barselone, gdje ćemo dati sve od sebe da Katalonci makar dobro zapamte naš stadion, baš kao što su i 1996. godine! A ko zna, čuda su moguća, mi smo najbolji primjer za to! Sutra - svi na stadion - svi u kop, bez navijanja! 7.12. Zvezda - Tekstilac - pokažimo snagu Marakane!".

Podsjećamo, nakon pada nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu poginulo je najmanje 14 osoba, zbog čega je u Srbiji proglašen Dan žalosti za subotu, 2. decembar. Na teritoriji cijele Vojvodine proglašena je trodnevna žalost, kao i u Novom Sadu.

(MONDO)