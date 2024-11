Dao gol Zvezdi, pa naljutio Delije, ali ovo nema veze sa njima! Evo šta je fudbaler Barselone gestikulirao ka Sjeveru

Ovo je istina o proslavi gola Injiga Martineza

Izvor: TV Arena sport

Fudbaleri Barselone poveli su na stadionu Crvene zvezde 1:0 poslije 13 minuta igre, a strijelac je bio Injigo Martinez. Pogodio je centralni defanzivac gostiju glavom poslije prekida, rutinski savladao golmana Marka Ilića i potrčao ka korner-zastavici, usput gestikulirajući ka navijačima.

Okrenuvši se ka sjeveru, Španac je stavio palčeve na uši i gestuklirao u svom stilu. Mnogi su pomislili očigledno, da je to bio odgovor na glasno vrijeđanje Barselone uoči meča. Ipak, to je njegova uobičajena proslava i posvećena je njegovoj kćerki.

"To sam počeo da radim prije nekoliko godina. Sve je počelo zbog nekih gluposti koje radim kod kuće da zabavim ćerke. To je samo da bih ih nasmijao. Uz to, bila je to proslava koju niko nije izvodio i ispalo je dobro. Želja mi je da me ćerke vide kako to radim sa tribinama i da osjećaju da ja, njihov tata, slavih zbog njih. Pomislio sam da bi to voljele da radim. To uradim svaki put kada dam gol, a to se ne događa često, jer sam defanzivac", rekao je Martinez.

Poslije postignutog gola Martinez se vratio u odbranu i vodio žestoke duele sa Šerifom Endijaom, najisturenijim centarforom Zvezde.

