Oko 200 navijača BiH žrtve onlajn prevare: Kupili ulaznice, ali nisu mogli na stadion

Utakmica Lige nacije između Bosne i Hercegovine i Njemačke objelodanila je razmjere problema preprodaje karata za domaće mečeve "zmajeva".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Gotovo 200 navijača ostalo je uskraćeno za mjesto na stadionu "Bilino polje" zbog lokacije na kojoj su karte kupili. Istražni organi prevarante još nisu kaznili, prenijela je Federalna televizija BiH (FTV).

Amer Smajić i Avdo Smajlović , navijači BiH, koji su 11. oktobra doputovali u Zenicu, iz Maglaja i Tuzle, nisu mogli da uđu na stadion sa ulaznicama koje su kupili onlajn.

"Pripremate se cijeli dan za utakmicu, dođete i kad vam skeniraju kartu - kažu da nije uredu. Najviše mi je žao bilo kad sam vidio da je čovjek došao čak iz Austrije i nije mogao prisustvovati. Bilo je ljudi iz Tuzle, Jajca, Zagreba... Mnogi nisu mogli ući", rekao je Smajlović.

Smajić je naveo da su ulaznice kupili na profilu koji se zove "LuxOutlet".

"Vjerovali smo da je sve u redu. Nakon nekoliko postavljenih pitanja tom koji prodaje te ulaznice, stekli smo utisak da tu sve paše. Karte su izgledale kao originalne, isprintane na A4 format, jedini problem je bio što QR kod nije bio čitljiv. Došli smo taj dan na stadion, pokušali smo da uđemo. Međutim, ljudi iz osiguranja su nas vratili, rekli su da ispred ulaza stoji još prevarenih ljudi".

Prevarenih oko 50 samo na tom ulazu, a kažu - bilo ih je oko 170 ukupno. I sve ih je prevario isti čovjek. Ko god da je, tu noć je tako zaradio skoro 15.000 maraka. S obzirom na to da je izigranih navijača, bilo i iz glavnog grada BiH, FTV je kontaktirao MUP Kantona Sarajevo, iz kojeg tvrde da nisu dobili nikakve prijave.

S druge strane, MUP Tuzlanskog Kantona bi trebalo da jeste, ako ništa, bar prijave Amera Smajića i još osam građana koji su sa njim, kako nam je rekao, istovremeno podnijeli prijavu.

Ali, na upit FTV-a o tome kako napreduje istraga do ovog trenutka, odgovor nije stigao.

Dok prevareni navijači čekaju na sankciju interenet prevaranta, federalni resorni ministar Ramo Isak (SN) najavio je novi zakon.

"Zakon Bosne i Hercegovine definisao je od godinu do tri godine kaznu za takva i slična krivična djela, ali to je sad do sudova i tužilaštava. Radimo na izradi zakona o sportskim događajima i određenim načelima gdje ćemo i ovaj dio na neki način uvrstiti, ko je taj ko može prodavati karte, kako može...", rekao je Isak, a dok zakon ne bude usvojen, na građanima je da budu na dodatnom oprezu kod onlajn kupovine.

Narednu domaću utakmicu "zmajevi" igraju 19. novembra protiv Holandije u Zenici, a rukovodstvo Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine je poručilo FTV-u da je u toku istraga, nakon koje će javnosti biti saopštene sve novootkrivene informacije.

(MONDO/FTV)