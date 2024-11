Nemanja Bilbija razočaran karijerom u "zmajevima": A Zlatko Dalić kaže da bih bio drugi napadač Hrvatske!

Kapiten Zrinjskog Nemanja Bilbija gostovao je u drugoj epizodi emisije "Mostar kružno" koji se emituje na zvaničnom "Jutjub" kanalu mostarskog kluba i tom prilikom se osvrnuo na reprezentativnu karijeru.

Banjalučanin Nemanja Bilbija je nesumnjivo obilježio Premijer ligu Bosne i Hercegovine, gdje je godinama prvi golgeter prvenstva i najbolji igrač.

Rekorder je u brojnim parametrima, sa 161 golom je najbolji strijelac u istoriji bh. šampionata, a prvi je i na vječnoj listi po broju nastupa za "plemiće", za koje je odigrao 258 utakmica.

Takođe, najbolji je golgeter mlade selekcije BiH (U-21) sa devet postignutih pogodaka i dugogodišnji kapiten, ali to nije bilo dovoljno da bude pozivan u A tim "zmajeva".

Prvi poziv primio je u avgustu 2017. godine kod Mehmeda Baždarevića, a na debi pričekao do 28. januara 2018. godine kod Roberta Prosinečkog i to protiv Sjedinjenih Država (0:0).

Nakon tog duela, uslijedio je "blok" za Bilbiju, pa je na novo pozivanje sačekao četiri godine kod selektora Ivajla Peteva, a nove minute na terenu u dresu BiH dobio je tek kod Faruka Hadžibegića, Mehe Kodre i Save Miloševića, ukupno na pet mečeva.

"Smatram da sam dobio priliku na kašiku, i to onu za kafu. Premalo sam dobio prilika, mislim da sam trebao više. Naravno, nikad nisam rekao niti mislio da zaslužujem da igram prije najvećeg ikad u Bosni i Hercegovini Edina Džeke, ali sam mogao biti uz njega. Mislim da sam to zaslužio, ali nije se desilo. Koji su razlozi za to, stvarno ne znam. Ako sa mojim tadašnjim učinkom nisam mogao ući u reprezentaciju, onda ko može iz Premijer lige BiH. Zašto Nemanja Bilbija nije, ne znam, prvo dobio poziv, pa onda šansu", rekao je Bilbija.

Banjalučanin je potvrdno odgovorio na pitanje da mu je Zlatko Dalić, selektor Hrvatske, rekao da bi u "kockastima" bio drugi napadač.

"Istina je, bili smo na dodjeli nagrada 'Večernjakov pečat', na stadionu kad smo dobijali prije par godina, mislim 2022. godine. On mi je uručio nagradu i plaketu i rekao tom prilikom: 'Da imaš pasoš, bio bi kod mene drugi-treći špic u reprezentaciji. Odgovorio sam da ovdje ne mogu biti ni peti, a kamoli drugi. Poenta je da bilo ko sa takvim brojkama u HNL-u bi bio drugi napadač hrvatske reprezentacije", podvukao je između ostalog Banjalučanin.

