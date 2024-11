"Ne znam zašto se priča o tome, a možda i znam": Ranka Stojića pitali da li će Mauricio Sari postati selektor

Srpski menadžer, bivši golman i "viđeni" novi sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije reagovao na glasine da će Mauricio Sari postati selektor

Izvor: MN Press/TV Arena sport

Poznati srpski menadžer i bivši golman Ranko Stojić komentarisao je vijest da bi Dragan Stojković Piksi mogao da napusti klupu Srbije i da bi mogao da zamijeni Italijan Mauricio Sari.

"Sinoć je bio sjajan intervju gospodina Radujka a danas se pojavi ta vijest koja nikome nije trebala. Ne znam koji je motiv, a možda i znam, ali ne bih sada o tome. Nema nijedan razlog da se sada priča o tome. Moram biti tu najiskrenije diplomata, kako selektor voli da kažem, to nije pitanje za mene", kazao je Stojić za TV Arena sport.

On je rekao da u ovom trenutku ne bi trebalo dovoditi u pitanje poziciju selektora Stojkovića nakon osvojenog trećeg mjesta u Ligi nacija, izborenog baraža za opstanak u najjačoj ligi i pred žrijeb za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

"Nije bilo potrebe, pogotovo poslije istupa genseka koji je bio izuzetno pozitivan. Baviti se tom temom, da li je gospodin Sari ili neko drugi... Kako god da se zove selektor, uticaj na tim je izuzetno važan, jer kada nemate veliki uticaj na tim možete dobro odigrati jednu utakmicu, ali to vam ništa ne garantuje na period od nekoliko mjeseci, naprotiv", dodao je Stojić.

Bio je upitan i da li će on postati novi sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije?

"To postaje pomalo i javna tajna, dva-tri mjeseca se priča o tome, ponoviću da bih sve znanje koje nastojim da skupljam i dan-danas stavio u službu. Uželio sam se svakodnevnog i danonoćnog rada. Mali žal ostaje što to nije realizovano ranije, jer bi u ovom periodu bilo obiđeno 10-15 regiona i gradova po Srbiji, ali nikad nije kasno. Ako dođe do toga, a nadam se da će doći, imaćemo razlog da pričamo sa argumentima", kazao je Stojić uoči meča Crvena zvezda - Štutgart u Ligi šampiona.