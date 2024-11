Let kasnio, ali LASK je stigao u Banjaluku: Borac ima sjajne rezultate, ali i mi smo u dobroj formi!

Austrijska ekipa poslije manjih komplikacija stigla letom iz Linca u Banjaluku, a potom i obišli teren Gradskoj stadiona gdje će sutra uveče igrati protiv Borca.

Nešto manje do 24 časa ostalo je do utakmice četvrtog kola Konferencijske lige između banjalučkog Borca i LASK-a, a to bi i za jedne i za druge mogla biti utakmica odluke.