Nezapamćena scena na "Marakani": Trener Štutgarta išao da se izvinjava navijačima, zovu ga "pudlica"!

Trenet Štutgarta Sebastijan Henes neće po dobrom pamtiti gostovanje Crvenoj zvezdi u Ligi šampiona.

Trenet Štutgarta Sebastijan Henes, inače jedan od najtalentovanijih fudbalskih stručnjaka, vratio se na teren "Marakane" poslije prvih medijskih obaveza i otišao do "kaveza" sa navijačima njemačkog tima. Kako su prenijele kolege sa TV Arena Sport, Henes je otišao do njih kako bi im se izvinio za katastrofalno izdanje protiv Crvene zvezde, a ne znamo da li je uspio da ih umiri poslije bolnog debakla 5:1.

Kako je rekao Ranko Stojić, uobičajeno je da igrači i trener u Njemačkoj odlaze kod navijača da im ukažu poštovanje za dolazak na gostovanje, a ovo u Beogradu niko od njih neće pamtiti po dobrom. U toku dana bilo je navijačkih incidenata, brojni autobusi s navijačima Štutgarta su se vratili za Njemačku i prije meča, a možda su i postupili dobro jer bi vidjeli sramotu.

"Prvi gol nam je dao lažnu sigurnost. Nismo imali kontrolu nad utakmicom. Nismo pronašli ritam. Kod gubitaka lopti nismo bili dobro pozicionirani. To se rano prepoznalo. Posljedica toga je bilo izjednačenje. Zvezdino vođstvo je takođe bilo nepotrebno. To su situacije koje želiš da izbjegneš. Imali smo utisak na poluvremenu da imamo energiju da izvršimo pritisak. Onda je relativno brzo bila kontra. Nismo dobro stajali na terenu, nismo dobro pratili igrače. Nismo bili precizni naprijed, kao što je to potrebno protiv ekipe kao što je Zvezda. Ljut sam i bijesan zbog prilike koju smo danas imali", rekao je Henes na konferenciji za medije.

"Doveli smo sebe u ovu poziciju. Sigurno nećemo tražiti alibi za ovakav nastup. Svakako imamo dodatne prilike. Ovakve nastupe ne smijemo da ponovimo. Za dvije nedjelje ćemo morati da nastupimo na drugačiji način", poručio je trener Štutgarta i dodao je da odluka o puštaju Silasa u Zvezdu nije donesena naprečac.

"Prije utakmice sam rekao. Ovu odluku nismo donijeli juče. To da može da odigra dobro smo svakako znali. Čestitam mu na odigranoj utakmici. To moramo da prihvatimo tako kako jeste. Zasluženo smo izgubili".

Ove riječi su sigurno odjeknule i u Njemačkoj, ali ga tamošnji mediji ne štede, tako da su ga prozvali "pudlica": "Poslije debakla u Srbiji, stajao je pored terena kao zbunjena pudlica, djelovao je uplašeno. Ne samo da je izveo neubjedljivih startnih 11, već je potpuno promašio i sa izmjenama. Pred njim je mnogo teških dana do Božića, biće mu potrebno mnogo sreće".

Podsjetimo, Sebastijan Henes je ljetos bio jedan od kandidata za trenera Bajerna, a ujedno je i bratanac legendarnog Ulija Henesa.

