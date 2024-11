"Ovo nije pravi Kilijan Mbape i evo ko je kriv za to": Panika u Francuskog zbog posrnule zvijezde, našli krivce

Kilijan Mbape veoma se muči na početku karijere u Real Madridu. U Francuskoj traže uzrok tome.

Izvor: Shutterstock

Kilijan Mbape (25) muči se u Realu i to je postalo potpuno očigledno i u porazu od Liverpula na Enfildu 2:0, u velikom derbiju Lige šampiona. Ne pamti se da je najbolji francuski fudbaler bio u ovakvoj krizi još od početka karijere 2015. godine u Monaku.

Najbolji igrač Francuske u pohodu na titulu prvaka svijeta u Rusiji 2018. i njen vođa i u finalu Mundijala u Kataru 2022. dao je devet golova u uvodnih 18 utakmica za Real Madrid. Od toga samo jedan na pet utakmica u Ligi šampiona, u kojoj nije uspio da iskoristi ni jako važan penal protiv Liverpula na Enfildu, jer ga je golman Kvivin Keleher "pročitao" i odbranio udarac.

Francuski list 'L'ekip' napravio je veliku temu u petak i posvetio veliku pažnju Mbapeovim problemima.

"Moramo sačuvati igrača Mbapea. U srijedu uveče u Liverpulu odigrao je jedan od najlošijih mečeva svoje karijere. Čudo izgleda izgubljeno, na terenu i van njega. Real Madrid i francuska reprezentacija su uz njega", navedeno je.

Isti list je kontantirao jednog bivšeg Mbapeovog trenera, koji smatra da saigrači u Real Madridu nisu dovoljno dobri da iz njega izvuku najviše što je moguće. Prema njegovom mišljenju, oni su krivci za to što Embape ne igra dobro.

"Oživljavanje Mbapea neće biti lako. Prije svega, jer igra u timu u kojem nema rotacija, a kao drugi, jer igra u timu u kojem vezisti nisu na njegovom nivou. Embapeu su potrebni igrači koji mu stvaraju akcije, kao što su Nejmar i Verati radili u Parizu, ili kao što Grizman radi u reprezentaciji Francuske"

"Ko to može da uradi u Realu u ovom trenutku? Nisu zamenili Tonija Krosa, Luka Modrić više nema one noge koje je imao... Čuameni i Kamavinga nisu dodavači. Belingem? Nisam uvjeren da on to može, ionako on nije Nejmar".

Mbape je minulog ljeta potpisao petogodišnji ugovor sa Pari Sen Žermenom i kako sada stvari stoje, biće potrebno dosta truda i rada da on opet bude onaj igrač iz Pariza i reprezentacije.