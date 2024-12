Zlatanu se muškarac uselio u stan i ne može da ga istjera! Oglasio se investitor i otkrio glavni problem

Zlatanu Ibrahimoviću će muškrarac živjeti u stanu koji je platio 130 miliona evra, a sada se oglasio i investitor.

Zlatan Ibrahimović suočava se sa situacijom na koju definitivno nije navikao. Za razliku od fudbalskog terena, gdje je pronalazio načine kako da se izbori sa protivnicima, sada ima drugi problem. On i njegova supruga Helena Seger izgubili su spor protiv muškarca kojji živi u zgradi koja je u njihovom posjedu. Odluka švedskog suda iznenadila je mnoge.

U njoj se navodi da "stanar ima pravo da ostane u pomenutoj zgradi jer je prekršen njegov prethodni ugovor koji je imao sa agencijom za nekretnine". Uz to je Zlatan morao da plati i troškove suđenja od oko 30.000 evra. Sada se oglasio i investitor Tino Gece koji je prodao spomenuti posjed Zlatanu i Heleni za sumu od oko 130 miliona švedskih kruna (oko 113 miliona evra).

Tamošnji mediji prenose da je Ibra "odriješio kesu" samo zato što je dobio garancije od Gecea da će svi stanovi u toj zgradi da budu ispražnjeni i zbog toga je dao novac. Međutim, stvari su se zakomplikovale. Jedan stanar podnio je tužbu i pobijedio na sudu. "Razgovarao sam sa tim stanarom, ponudio sam mu nekoliko stanova, čak tri, ali kaže da traži nešto drugo, traži novac, novac koji nikada neće dobiti", rekao je Gece.

Stanar je na sudu tvrdio da ne želi da izgubi mjesto za život, ali investitor smatra da to nije istina. "Znate kako, to nije običan stan, već je više kao kancelarijski prostor. Okrenut je ka dvorištu i vodi se kao kancelarijski stan, izgleda pomalo i čudno. Ne znam da li u svemu tome ima pobjednika uopšte", tvrdi Gece i dodaje da je "poludio kada je čuo da je taj stan agencija za nekretnine iznajmila nekome".

"Mogu da ispraznim taj stan"

Investitor Gece ističe da on može da isprazni taj stan i sada, zbog garancija koje je dao Ibrahimoviću. Međutim, to trenutno nije nikome u interesu. "Dao sam tu garanciju i mogao sam da je aktiviram na dan njihovog ulaska. Mogu i sada da ispraznim taj stan, ali postoje određene granice. Ponavljam, mogu to da uradim, ali ne želim, zato što to nije potrebno ni njima u ovom trenutku", poručio je Gece.

Problem je nastao zbog zakona u Švedskoj koji se mijenjao 2022. godine i koji je donio neke nove benefite stanarima. "Moj klijent samo želi da živi negdje i to mjesto bi trebalo da bude ekvivalent prostora u kom se nalazi danas", zaključio je advokat stanara Bengt Ohman.

Zlatan i Helena su i zvanično uložili žalbu i čeka se konačna odluka suda u vezi sa cijelim slučajem. Da li se ipak sve vrti oko novca kao što kaže investitor Gece ili je nešto drugo u pitanju?