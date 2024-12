Dinamo Zagreb propustio veliku šansu u Ligi šampiona: Jedan velikan sada mora da padne

Šampion Hrvatske nastavio da povećava broj bodova, ali mogao bi da veoma žali jer je odigrao samo neriješeno protiv Seltika.

Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Dinamo Zagreb odigrao je neriješeno 0:0 protiv Seltika na Maksimiru u 6. kolu Lige šampiona i propustio veliku šansu da osvoji 10. bod. Prema mnogim računicama, toliko je neophodno za siguran plasman u sljedeću fazu, ka kojoj će tim Nenada Bjelice morati kroz mečeve protiv Arsenala i Milana u posljednja dva kola.

Iako je Dinamo dalje u grupi od 24 ekipa koje će ući u sljedeću fazu, sigurno će na Maksimiru žaliti zbog propuštene šanse da pobijede tim iz Glazgova. Seltik je do sada sakupio devet poena, odnosno poen više više od Dinama, zahvaljujući pobjedama protiv Slovana i Lajpciga, kao i remijima protiv Atalante i Briža. Do kraja će igrati protiv Jang Bojsa i Aston vile.

Iako je Dinamo naglasio da je izjednačio rekord kluba iz jeseni 1998. godine, kada je završio grupnu fazu sa takođe osam bodova, vjerovatno ni predsjednik Velimir Zajec, koji je tada bio trener, neće biti do kraja zadovoljan, niti to može da bude.

Posebno će u Dinamu žaliti za propuštenom šansom Marka Pjace u 80. minutu, u kojoj se istakao golman Seltika, poznati Danac Kasper Šmajhel.

Trener Bjelica priznao jednu grešku

"Moji momci su odigrali danas odličnu utakmicu i ostvarili su sve što sam tražio. Ništa nismo dopustili protivniku. Imali smo jako dobru šansu Pjace, dva udarca Baturine i ako je neko trebalo da pobijedi, to smo bili mi. Veliki posao su u veznom redu uradili Rog i Kačavenda, iako nijedan od njih nije zadnji vezni, perfektno su odradili u odbrani", kazao je poslije utakmice trener Dinama Nenad Bjelica.

Uz to je priznao grešku. "Pogriješio sam u procjeni prvog poluvremena, kada smo previše njihovog štopera pustili da nam unosi loptu, ali i on je danas bio hrabriji nego na utakmicama koje smok analizirali. Prilagodili smo se na to, prešli u drugačiji sistem i više nismo imali problema... Novu godinu ćemo dočekati među 24 ekipe, ko bi to rekao poslije prvog kola? To je sjajno za hrvatski fudbal, bićemo živi do posljednjeg kola", rekao je Bjelica poslije meča.

Dinamo će 22. januara gostovati Arsenalu u Londonu, a nedjelju dana kasnije, 29. januara, dočekaće Milan na Maksimiru.