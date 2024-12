Omladinci Crvene zvezde "pogurali" Dinamo Zagreb u nokaut fazu Lige šampiona

Uspjeh crveno-bijelih obradovao i Zagrepčane.

Izvor: MN PRESS

Omladinci Dinamo Zagreba ušli su u šesnaestinu finala Lige šampiona "pogurani" pobjedom Crvene zvezde protiv Milana 3:1 u Italiji.

Maestralnim rolama Vasilija Kostova, Jovana Šljivića i Lazara "Laneta" Jovanovića, srpski šampion je uradio šta je bilo potrebno da obraduje i ekipe koje su čekale poraz roso-nera. A, Dinamo je u toj grupi i zato će ući u Top 22 fazu i Hrvatska se može pohvaliti činjenicom da u sljedećoj rundi ima i Lokomotivu Zagreb.

Omladinci Crvene zvezde sabrali su pet bodova u dosadašnjih šest kola i ostaje žal što nisu uspjeli da na ovom nivou odigraju i u prethodnim rundama. Tim Nenada Milijaša iskoristio je šansu ove jeseni da se predstavi među najvećim talentima Evrope i sjajan utisak ostavili su pojedini igrači poput Vasilija Kostova, koji je "bockao" iz penala protiv Barselone.

"Mislim da su pokazali da vrijede, na kraju su uspjeli da dođu do pobjede, poslije svih utakmica koje su dobro odigrali, ali nisu imali sreće u nekim situacijama, što se tiče rezultata. Ovdje im se za to donekle vratilo. Srećan sam zbog njih, znam koliko im znači ova pobjeda. Mislim da smo imali i kvalitet da prođemo dalje, ali nismo imali sreće u nekim situacijama. Sigurno da su oni budućnost Crvene zvezde i našeg fudbala. Danas su dali sve od sebe na terenu da dođu do pobede, znam koliko im to znači, vidio sam i prije. Bila je lijepa atmosfera. Drago mi je prije svega zbog njih da su stigli do pobjede", istakao je Nenad Milijaš.

Govorio je strateg omladinaca i o kompletnom učešću u Ligi šampiona.

"Prvenstveno mi je žao što nismo uspjeli da prođemo grupu, jer mislim da smo prikazanim igrama to zaslužili. Igrali smo protiv kvalitetnih protivnika. Imali smo protiv Benfike šansu da dođemo do nekog boda, kao i protiv Barselone i Monaka. Momci se nisu obrukali, prikazali su Zvezdu u sjajnom svjetlu, kao i da vrijede. Samo treba iz dana u dan da igraju ovakve utakmice, protiv ovakvih klubova i na taj način će sigurno zaslužiti šansu u prvom timu", rekao je Nenad Milijaš.

(MONDO)