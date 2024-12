Vladan Milojević prekinuo ćutanje u Milanu: "Ovo je sramota za Ligu šampiona, nas ovdje ne žele"

Trener Crvene zvezde oštro kritikovao suđenje u Ligi šampiona!

Izvor: RTS/Screenshot

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević bio je jako ljut poslije poraza od Milana u Ligi šampiona. Žestoko je kritikovao rad arbitara na račun njegovog tima, nakon što je sudija Hil Manzano donio spornu odluku u situaciji u kojoj je postignut pobjedonosni gol roso-nera i nije dosudio prekršaj na defanzivcu Zvezde.

"Iskreno da vam kažem, čestitao bih mojim igračima, cijelom klubu. Znate kako je ovo, možemo da podvučemo crtu. Ja sam trener. Sportista sam. Budemo poraženi, nije problem, preuzimam odgovornost. Doživio sam teške poraze, nikada ništa nikome nisam rekao. Onaj penal kakav nama nije suđen u Monaku je sramota. Ovo danas neću ni da pričam, da li je oružana pljačka ili nije. Ne mogu da vam opišem. Imam utisak, došli smo ovdje da igramo Ligu šampiona i ne plašim se konsekvenci. Zvezda je možda i najveći klub na Balkanu. Sa svojom istorijom, srpski narod je ponosan, mali smo i bićemo takvi kakvi jesmo. Ponosan sam na moje navijače, na igrače. Ovo je sramota. Neka naprave zatvorenu ligu, neka igraju između sebe. Navijačima nisu dali da dođu u Italiju na gostovanja, a još nije bilo ni počelo".

"Primao sam i pet, sedam i 10 golova, ali nemojte na ovakav način. Otvoreno neko to treba da kaže. Razočaran sam odlukama sudije, nemam riječi. Prije utakmice smo pričali, isti gospodin je sudio koji je to napravio prošli put. Nema veze, idemo dalje. Dobro je da smo odigrali dobru utakmicu. Dali smo koliko smo mogli, svaka čast, mislim da je nezasluženo. U sportu će neki rezultat ostati. Poraz, o čemu da pričamo. Idemo dalje. Mogu da kažem da smo ponosni. Predstavljali smo naš klub, našu zemlju. Sve ovo ostalo... Možda smo mala zemlja u Evropi, ali smo ponosni. Nije to nikakav problem, ni da primimo pet ni šest. Ponosan sam na igrače koji su dali sve, htjeli smo da napravimo rezultat, oduzeto nam je", rekao je on za Radio-televiziju Srbije.

U istom dahu je nastavio...

"Nemam misao i ne znam šta bih rekao. Do sada nisam pričao, sportista sam. Dosta toga sam ćutao i trpio. I teški porazi i tako dalje. Ovo danas je bila sramota za Ligu šampiona. Da na ovakav način, od početka igranja Lige šampiona ne znam, kao da je neki problem, kao da imaju neki problem sa nama. Vratiću se na dva ključna detalja, ovo danas, isti sudija nije vidio taj faul. Nije slučajnost, ne može to niko da mi kaže. Možda su očekivali Zvezdu koja će da primi pet golova. Kako ja mogu da vidim, reći ću po prvi put, klasičan penal u Monaku se ne svira. Ne žele da sviraju. Mogu da kažu da nas ovdje negdje ne žele. Nema veze, mi smo kamičak u cipeli, neka kažu sa kim će da igraju. Ovo je bilo nečuveno. Ako je ovakva Liga šampiona, da treba na ovakav način da dobije klub kao što je Milan, jako je ružno. Iz srca ću da kažem, nismo ni počeli da igramo, našim navijačima je zabranjeno da dođu, da putuju. Nije mi jasno, kakav je to način, nije to za mene, ali sam htio to da kažem. Da se vratim na igru, dobra utakmica. Bilo je par detalja na početku, nismo se snašli na teren, brzinu lopte. Dosta dobrih stvari je bilo, zaslužili smo, da ne kažem bod, ali idemo dalje. Zaokružiću čestitkom mojim igračima, navijačima koji su došli, čuli smo ih, davali su nam vjetar u leđa. Svi treba da budu ponosni i Srbija i svi. Mala smo, ali smo ponosna zemlja i to sam odavno rekao. Još mi je draže što smo ovoliko mali i ponosni."

"Tražio sam više pokretljivosti u drugom poluvremenu, da igramo više, da griješimo, fudbal je igra greški, da treba da napadamo, da budu hrabriji. Igrači su počeli da vjeruju. I gol koji smo primili smo primili onako kako smo znali, nismo zatvorili tu stranu. U svakom slučaju mogu da kažem da sam presrećan, takav je fudbal, šta da radimo."

Crvena zvezda dva kola uoči kraja prve faze Lige šampiona ima tri osvojena boda i u januaru će igrati protiv PSV Ajndhovena i Jang Bojsa.

(MONDO)