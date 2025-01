Nikola Jokić "zaboravio" da nije igrao za Srbiju: Pobijedili smo ih na Mundobasketu... Ups, ja nisam bio tamo!

Srpski košarkaš Nikola Jokić o selektoru Kanade Đordiju Fernandezu sa kojim smo imali iskustva na Mundobasketu 2023, kada Somborac nije igrao.

Srpski košarkaš Nikola Jokić vratio se u tim Denvera prethodne noći, nakon što je propustio dva meča zbog prehlade, a iako je jasno da nije još na "sto odsto" - odigrao je perfektan meč. U lakoj pobjedi Nagetsa nad Bruklinom (124:105), Jokić je upisao novi tripl-dabl i to sa 35 poena, 15 asistencija i 12 skokova, uz nevjerovatne procente šuta (14/21 iz igre).

Iako se Denver nije namučio, Jokić je želio da poslije meča oda priznanje treneru Netsa. U pitanju je Đordi Fernandez koji je ljetos preuzeo Bruklin i to mu je prvi samostalni posao u karijeri, dok je prethodno radio kao asistent u Sakramentu i Denveru, odakle ga Jokić vrlo dobro zna. Takođe, zna ga i kao selektora košarkaške reprezentacije Kanade, samo se ipak malo "preračunao" da je igrao protiv njega.

"Trenirao je Kanađane, imao je uspjeha, drago mi je da smo ga pobijedili prije dvije godine na SP. Ha-ha. Drago mi je što se to desilo, ali ja nisam igrao", prisjetio se Jokić ljeta 2023. godine na Mundobasketu na Filipinima, kada je ipak morao da saopšti selektoru Svetislavu Pešiću da ne računa na njega.

Bilo je to ljeto nakon šampionske titule Denvera, kada je Jokić bio previše iscrpljen da igra za reprezentaciju, tako da je odlučio da je bolje da ne igra. Bez njega u sastavu, Srbija je pobijedila Kanađane u polufinalu i na kraju je došla do srebra, dok su se izabranici trenera Fernandeza okitili bronzom: "Bolje je naravno pobijediti, nego izgubiti. On radi dobar posao, slušaju ga, igraju čvrsto, to je važno za trenera. Pokušavaju da urade najbolje što mogu, ono što im kaže, tako da je to lijepo vidjeti. Na početku su procesa i nadam se da će još porasti", dodao je Jokić.

Podsjetimo, Nikola Jokić je prethodne godine igrao za Srbiju na Olimpijskim igrama u Parizu i osvojio je bronzanu medalju, dok je Kanada poražena u četvrtfinalu turnira.

