"Petarda" Crvene zvezde i na pripremama: Silas i Šerif kao da jedva čekaju Ligu šampiona

Sjajna partija Crvene zvezde na pripremama u Antaliji.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je došla do druge pobjede na zimskim pripremama u Antaliji pošto je danas lako pobijedila poljski Pogon 5:2. Prethodno je Zvezda dobila i slovenačku Muru, dok je utisak da je protiv Pogona odigrala još bolju utakmicu i da nije potcijenila osmu ekipu prvenstva Poljske.

Iako je Pogon poveo poslije 26 sekundi, kada je Omri Glazer savladan sa dvadesetak metara, Zvezda je brzo uspostavila kontrolu i došla do "petarde". Radonjić je u 13. minutu centrirao za Endijaja koji je pogodio glavom, da bi ubrzo potom Silas donio preokret na dodavanje Mimovića. Nije se predao Pogon, dao je gol preko Bržiboreka u 34, ali je do poluvremena Zvezda opet preko Šerifa i Silasa došla do 4:2.

Konačan rezultat u Beleku postavio je Elšnik u 54. minutu, a Milojević će biti zadovoljan viđenim jer po sastavu se čini da je uigravao tim za meč protiv PSV Ajndhovena u Ligi šampiona 21. januara.

Slijedi još utakmica protiv Levskog 15. januara prije povratka u Beograd 17. januara, tako da četiri dana preostaju za pripreme susrete u Ligi šampiona. Podsjetimo, Zvezda poslije utakmice sa "filipsovcima" ima i meč sa Jang Bojsima na "zatvaranju" sezone u elitnom takmičenju 29. januara.

CRVENA ZVEZDA: Glazer - Mimović (od 79. Stojković), Điga, Spajić (od 70. Milosavljević), Rodić (od 70. Anan) - Elšnik, Krunić -Silas (od 79. L. Jovanović), Ivanić (od 83. Prucev), Radonjić (od 70. Šljivić) - Endijaj (od 83. Sremčević).

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:45 FK Crvena zvezda, FK Milan, San Siro, navijači, incident Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)