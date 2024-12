"On je najveći neprofesionalac u istoriji kluba!" Španci o Elviru Baljiću: "Čovjeka je baš bilo briga za klub"

Elvir Baljić nije ostavio najbolji utisak u Španiji...

Izvor: MN PRESS

Na listi najgorih pojačanja Real Madrida ikada često se nađe nekadašnji fudbaler Partizana Predrag Spasić, ali i dugogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Elvir Baljić. Ovaj ofanzivni vezista došao je u Real Madrid iz Fenerbahčea za čak 26.000.000 evra 1999. godine, ali nije se naigrao.

Iako je došao na lični zahtjev tadašnjeg trenera Reala Džona Tošaka koji ga je znao iz vremena kad je igrao za Bursu i Fenerhače u Turskoj, na kraju je za Real u tri sezone odigrao tek 11 mečeva i dao je jedan gol. Slat je na pozajmice u Fenerbahče i Rajo Valjekano, a ni u malom madridskom klubu se nije proslavio. Sada se njegovih igara u Valjekasu prisjetio tadašnji trener Gregorio Mancano.

"Potpisali smo Baljića usred sezone. Bio nam je interesantan, a kod Tošaka nije igrao. Nakon brojnih sastanaka s njim, rekao sam mu šta je zapravo Rajo, gdje treniramo, kakvi su navijači, susjedstvo, i da ovo nije Realov trening centar. Odlučio je da dođe. Kad je došla utakmica protiv Tenerifea, legao je na nosila jer ga je glava još boljela, a stavio sam ga u ekipu. Rekao sam mu: 'Nadam se da te zaista boli jer ako nije tako, zaista će te zaboljeti'", rekao je on.

Meč je završen sa 2:0, a narednog dana je Baljić odstranjen iz tima!

"Morao sam da promijenim ekipu, umjesto njega šansu je dobio drugi igrač. Meni je to izgledalo kao ponižavanje ostatka ekipe i izostavio sam ga iz ekipe. Narednog dana na treningu glavobolja je prestala, a zatim ga je zaista zaboljela glava nakon što sam mu rekao da skine opremu i da ide kod neurologa da mu pregleda glavu. Bila je to komplikovana situacija zbog koje nas je Real i tužio jer mu nismo isplatili dogovoreni bonus. Suđenje je kratko trajalo, sudija je presudio u našu korist i nije odobrio da mu se isplati značajna svota novca jer je tim ostao u ligi. Ovo je baš pravi izuzetak. Ali, još me boli sve ovo jer sam mu pružio dosta ljubavi", rekao je iskusni Mancano.

Rajo je suspendovao Baljića, uzeli su mu platu za deset dana, a tadašnji generalni menadžer Alvaro Ruiz Mateos tvrdi da iako je Rajo klub koji je znao da zaigra i u trećoj ligi nikada takav neprofesionalac nije kročio u klub.

"Imao je zaista brutalan nastup. To je bilo nevjerovatno nepoštovanje i neprofesionalizam s njegove strane. Čovjeka je baš bilo briga za klub, nije ni trepnuo kada je njegov saigrač nastupio s istegnutim člankom", rekao je Mateos.

