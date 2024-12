Mamić poručio: Dao bih krv Vučiću i Milanoviću!

Zdravko Mamić u opširnom intervju govorio je o Aleksandru Vučiću, Zoranu Milanoviću, ponudama bh. klubova, žrijebu kvalifikacija...

Nekadašnji prvi čovjek zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić već godinama je bjegunac koji se skriva u Bosni i Hercegovini. Kako ima dvojno državljanstvo, naša zemlja ne želi da ga izruči Hrvatskoj, pa on dane nakon funkcionerske karijere u fudbalu uglavnom provodi u Međugorju i Mostaru.

Mamić, koji je u Hrvatskoj pravosnažno osuđen na 6 i pol godina zatvora jer je iz Dinama izvukao 116 miliona kuna, gostova je na Face TV-u kod Senada Hadžifejzovića.

Nakon konstatacije da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao lijepe riječi o Mamiću, nekadašnji prvi čovjek Dinama je poručio:

"Vučiću bih dao krv!" te pojasnio zašto: "Svaki funkcioner iz Hrvatske koji je došao kod njega na sastanak, Vučić ga je prvo pitao za mene. Više puta je rekao da bi volio da je takav čovjek u Zvezdi. Kako to ne bih cijenio? Puno me puta zaustavljao u redu da mi pruži ruku i kaže 'Svaka čast za učinjeno'. Čuli smo se i telefonom. Rekao je da će me ugostiti u jednom restoranu u Srbiji u kojem sigurno nisam bio."

Ne bi Mamić dao krv samo Vučiću, nego i Milanoviću.

"I za Milanovića bih krv dao, jer kad god je bila tema o meni, on se nije micao, govorio je lijepo o meni. Čovjeku treba malo. To se ne zaboravlja."

Pet godina bi mu trebalo da stvori "novi Dinamo" u BiH

Mamić je govorio i o fudbalu u BiH te je otkrio da je imao nekoliko ponuda naših klubova.

“Moram reći da sam imao ponude od najvećih klubova iz BiH. I to ne samo od jednog. Imate primjer nebeskog rivaliteta između Želje i Sarajeva. U Mostaru je nebeski rivalitet između Veleža i Zrinjskog. Kud da se guram u to? Dobar sam sa svim rukovodstvima klubova, bivši, sadašnji, budući – jer su to sportaši. Hoću vam reći, gdje god bi se ja aktivirao to bi bio meni problem. Onda druga strana mi bi se zamjerila. To ne želim.”

A kada bi ipak preuzeo neki klub, kaže da bi napravio novi Dinamo za pet godina.

“Da uzmem bilo koji klub u BiH napravio bih novi Dinamo. Za to bi mi trebalo minimalno pet godina. Vrlo jednostavno. Vi ne možete od djeteta koji ima 15 godina napraviti da on ima 20. Sve bi se trebalo pokrenuti. Proizvodnja igrača, ulaganje u te igrače, infrastrukture, struka bi se trebala okupiti najbolja. Naravno, vući dobre poteze, praviti dobre igrače, dobre transfere, skupiti dobre koeficijente.”

O žrijebu za Svjetsko prvenstvo 2026. godine

Mamić je kratko prokomentarisao i žrijeb kvalifikacija za SP 2026 te grupu u kojoj se nalaze Austrija, Rumunija, BiH, Kipar i San Marino.

“Ne vidim nikoga osim Austrije ko bi bio problematičan za BiH. BiH ima ozbiljne potecijale fudbalske, vjerujte mi. Nije to nikakva prognoza. Pa Sarajevo, Željo, Velež, Zrinjski, Sloboda, Čelik, pa to su bile mega ekipe. To je ta liga bivša jugoslovenska. Tu je bilo nemogućih igrača, baš iz Bosne.”