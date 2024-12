Igrao za Sloveniju i nestao preko noći: Izašao iz ilegale nakon 15 godina da prekine teorije zavjere

Aleksander Knavs se oglasio iz Slovenije i otkrio gdje je bio sve ovo vrijeme dok niko nije mogao da ga nađe niti popriča sa njim o utiscima iz igračkih dana.

Da li se sjećate bivšeg reprezentativca Slovenije Aleksandera Knavsa? Odigrao je čak 65 utakmica za "zmajčeke", bio dio i tima koji je 2000. godine igrao protiv Jugoslavije, a po završetku karijere 2008. potpuno se povukao.

Prvi put poslije skoro 15 godina izašao je "iz ilegale" i dao intervju za slovenačko "Delo" gdje je objasnio da nijedna od teorija koje su kružile o njemu nisu tačne. Obično, kada fudbaleri samo nestanu iz javnosti, spekuliše se da su bankrotirali, ili nešto gore, a kako je ispričao Knavs - jednostavno je odlučio samo da se nigdje više ne pojavljuje. Na to je uticao i razvod, ali i odluka da se preseli u Portugal.

"Nisam siromašan i nisam imao nikakve psihičke probleme koji bi zahtijevali liječenje. Jednostavno sam imao drugačiji životni put, sve ostale priče su čiste bajke", rekao je Knavs koji se zaljubio u Portugal.

"Bio je to težak period za mene. Razveo sam se i nisam to dobro podnio. Prije toga sam se rastao i s fudbalom. To je tek bio težak period jer sam naučio igrati iz dana u dan", dodao je Knavs koji se u Portugalu bavi nekretninama: "Možda je ovo bilo povlačenje iz taktičkih razloga. Još uvijek imam puno prijatelja u Sloveniji. Povukao sam se, nisam prekinuo prijateljstvo. Ne bježim od toga da je sve trajalo predugo. Došao sam sad sve da popravim".

Knavs je inače iz Maribora i ovih dana proslavio je 49. rođendan. Igrao je za Olimpiju, Tirol iz Insbruka, Kajzerslautern, Bohum i Salcburg u kome je završio karijeru. U penziju je otišao sa samo 32 godine.

