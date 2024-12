"Ludak" uzdrmao Argentinu: "Mesi je igrač manje, on igra seoski fudbal!"

Lionel Mesi je u Argentini božanstvo za sve osim za jednog čovjeka.

Argentina je napravila veliki uspjeh kada je konačno predvođena Lionelom Mesijem uspjela da osvoji Svetsko prvenstvo. U spektakularnom finalu 2022. savladana je Francuska, a dok se svi u Argentini nadaju da će i 2026. Mesi zaigrati na Mundijalu, jedan čovjek se nada da se to neće desiti!

U pitanju je nekadašnji legendarni golman Boke juniors Orlando Gati! Bivši čuvar mreže koji je karijeru počeo u Atlanti, pa je igrao čak i za River Plejt legenda je dva kluba - Gimnasije La Plate za koju je igrao pet godina i Boke juniors čiji je dres nosio 12 sezona! Za Arentinu je branio 18 puta, a on se nada da Mesija neće biti na spisku za Svjetsko prvenstvo 2026. godine!

"Ne mrzim Mesija, ali mi se ne sviđa kako igra. Svi su mu se divili u Barseloni, a on je igrao za sebe. Imao je sudije koji su sudili svaki dodir u njegovu korist. Takođe je imao igrače koji su igrali za njega. Nikada ga nisu udarali. U fudbalu, ako te puste da igraš, kako je rekao Alfredo Di Stefano, možeš da igraš svaki dan. S druge strane, Maradonu su udarali na smrt. Kada bi on dobio udarac, pao bi pa ustao. Kada dotaknete Mesija, on ostane na tlu. Mesi trenutno igra seoski fudbal u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako bude igrao na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, Argentina će imati igrača manje“, zaključio je Gati.

"Ludak", kako su navijači zvali kontroverznog Gatija, nije tu stao. Čak je rekao da ni na Mundijalu u Kataru Lionel Mesi nije bio najbolji igrač Argentine. Zapravo ga nije stavio ni u prvih pet...

"Emilijano Martinez je bio najbolji igrač Argentine na Mundijalu. Svidjeli su mi se Kristijan Romero, Nikolas Otamendi i Aleksis Mekalister. Ukupno gledajući, na posljednja dva Svjetska prvenstva je najbolji bio onaj koji se povukao: Anhel Di Marija. Kad su ga svi psovali, uvijek sam ga branio. A Mesi je bio važan jer mu je Di Marija kreirao sve golove", nije stao Gati.

Za kraj je nekadašnji golman koji je u karijeri koja je trajala čak 26 godina uzeo šest velikih trofeja rekao i da je Kristijano Ronaldo bolji igrač od Mesija!

"U Saudijskoj Arabiji je teže da se igra. Tu svi igraju, trče, ubijaju te. Kristijano je fenomen i bolji je od Mesija. Igrao je u najboljim klubovima svijeta. Gdje je igrao Mesi? U Barseloni i u argentinskoj reprezentaciji. Mesi nije tražio izazov i igranje u drugim timovima i zemljama. A imao je prilike, zar ne?", završio je Gati.

