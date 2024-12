Vico Zeljković o sudijama: Ako ne smanjimo pritisak na njih, krajnja metoda je uvođenje stranih arbitara

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković na godišnjoj press konferenciji se dotakao i suđenja u Premijer ligi BiH.

Najprije je istakao da je VAR implementiran za samo tri mjeseca, dok je ostalim Savezima trebalo znatno duže.

"Kada pričamo o VAR-u, implementirali smo ga kroz tri mjeseca i počeli upotrebu. Naglašavam tri mjeseca jer se odnosi na edukaciju. Ostali Savezi su to radili po osam-devet mjeseci. Iz tog razloga su ostalo vjerovatno određene greške koje su se desile. Moje mišljenje je da mi uveliko napredujemo i iz svake polusezone u polusezonu smanjujemo broj grešaka", izjavio je Zeljković.

Prokomentarisao je i (ne)dijeljenje pravde sarajevskog arbitra Irfana Peljte, koji važi za najboljeg sudiju u BiH.

"Nije dobro da se prave pritisci i da dolazimo u situacije da sudije ne žele suditi određene utakmice. Moramo riješiti situaciju oko Irfana Peljte. On ne želi suditi utakmice u kojima igraju FK Sarajevo i FK Željezničar zbog pritiska na koji nailazi u Sarajevu. S ljudske strane ga razumijem, ali ovo je posao i mora se preuzeti odgovornost. Ako sudi Ligu šampiona u koju je došao preko saveza i odlukom saveza je došao na FIFA listu, mi možemo sutra donijeti odluku da Irfan Peljto više nije na FIFA listi i on više neće suditi evropske utakmice bez obzira na njegov kvalitet. Mi ga želimo podržati, da on iskazuje veću odgovornost prema domaćoj ligi i sa sudi što više ključnih utakmica i tako pomogne i savezu jer se stiče utisak da savez ne želi delegirati određene sudije za određene utakmice", rekao je Zeljković i zaključio:

"Zadovoljni smo trendom smanjivanja grešaka, a kao krajnja metoda je da, ako vidimo da ne možemo smanjiti pritisak, je uvođenje stranih sudija da sude našu ligu", prenio je "Dnevni Avaz".

