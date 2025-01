Tijelo fudbalera nađeno u hotelu! Nosio nanogicu, na društvenim mrežama pisao da nije kriv

Cijela zemlja je u šoku zbog smrti Matijasa Akunje.

Izvor: Twitter/Dante Fernandez / AFP / Profimedia

Tijelo urugvajskog fudbalera Matijasa Akunje (32) pronađeno je u jednom hotelu u ekvadorskom gradu Ambato. Prema pisanju tamošnjih medija, oduzeo je sebi život i to je učinio nedugo nakon dolaska iz domovine u Ekvador, u kojem od prošle godine igra za lokalni tim Mušuk Runa.

Matijas Akunja imao je težak životni put, prije fudbalske karijere bio je dostavljač i muzičar, a van Južne Amerike igrao je za grčke klubove Larisu i Lamiju.

Južnoamerički mediji koji su pratili njegovu karijeru podsjećaju na to da mu je prethodnih nedjelja stavljena nanogica zbog optužbi njegove bivše partnerke za nasilje u porodici.

"Nisam kriv, a nosim nanogicu"

Izvor: Dante Fernandez / AFP / Profimedia

"Sudija mi je objasnio da to što nosim elektronsku nanogicu ne znači da sam kriv, već da je to preventivna mjera. U ovoj zemlji su zakoni ovakvi. Stave ti nanogicu na osnovu svega što se dogodlio u drugim, prethodnim slučajevima, a ponavljam, ne na osnovu toga da sam kriv. Miran sam i okružen onima koji me poznaju i koji shvataju da nikad nisam naudio bilo kome. Imam dvije ćerke i želim da budu poštovane i zaštićene kako bi i trebalo da budu. Rodila me je žena i nemam ništa osim toga da dodam", objavio je on tom prilikom.

Fudbalerov klub objavio je saopštenje i izrazio najdublje saučešće članovima igračeve porodice.