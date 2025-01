Partizan doveo Blagojevića da napravi "čistku" u ekipi: Skupi su, ne donose mnogo i odmah mogu da odu

Partizan je dočekao početak pripremnog perioda sa brojnim fudbalerima koji nemaju mjesta u timu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan u srijedu (8. januara) predstavlja novog trenera Srđana Blagojevića i tim potezom pokreće potpuno novu eru u Humskoj. Čelni ljudi Radne grupe zaduženi za sportska pitanja Predrag Mijatović i Danko Lazović izabrali su da Partizan promijeni kurs - sa manje atraktivnim trenerom, bez velikih ulaganja i da drugačije koncipiranim timom krenuće u borbu za trofej Kupa Srbije, (barem) drugo mjesto u Superligi i po osnovu koja će biti klupski temelj narednih godina.

Posebno Mijatović nije krio, u nekoliko svojih obraćanja javnosti, da će se Partizan oslanjati na svoju djecu i da će više minuta u prvom timu dobijati momci koji su prošli kroz mlađe kategorije kluba. Jasno je i ko će morati da napusti klub da bi se to desilo. Igrački kadar Partizana prepun je inostranih fudbalera koji nisu pokazali kvalitet u jesenjem dijelu prvenstva.

Mijenjali su se treneri, od Aleksandra Stanojevića, preko Branka Vukašinovića i Sava Miloševića, do Marka Jovanovića, ali pojedinim igračima niko od njih nije verovao. Bilo je tu sasvim dovoljno dokaza da su im odbrojani dani u Humskoj, isto kao i Kervinu Arijagi kojem niko ne zamjera partije na terenu, ali zbog ponašanja više nema mjesta u klubu.

Partizan mora da se riješi stranaca

Tokom jesenjeg dijela prvenstva čak 15 internacionalaca je igralo za Partizan i svima je jasno da je ta brojka prevelika. Bilo je mečeva na evropskoj sceni, još početkom sezone, kada je Aleksandar Stanojević u startnoj postavi imao čak devet stranaca i samo dvojicu srpskih fudbalera. Nije se to sviđalo navijačima, ali i još bitnije - nije donosilo rezultat.

Pojedini poput Mateuša Saldanje i Ksandera Severine već su napustili klub, a tim stopama moraće uskoro da krene još nekoliko igrača. Već dugo su u drugom planu Natan de Medina, Leonard Ovusu, Žoao Grimaldo i Jung-Džun Goh, Nihad Mujakić je precrtan pa vraćen, a Kervin Arijaga u finišu sezone pokazao da je daleko problematičniji nego što se vjerovalo ljetos kada je dolazio u Humsku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čak i oni koji su igrali u kontinuitetu, poput Alda Kalulua, nisu pokazali da u Humskoj treba praviti dugoročne planove sa njima. Postigao je samo jedan gol u dosadašnjem toku sezone, pa spada u grupu igrača koji bi mogli da odu iz kluba i da se to ne oseti previše. Pitanje je i kakva je budućnost Aleksandra Šćekića jer ima ponudu da promeni sredinu, dok je Gajas Zahid zbog povrede završio sezonu i svakako neće moći da pomogne timu.

Ko nije višak u Partizanu?

Zacementiran status u klubu ima Bibars Natho i jasno je da će on i u proljećnom dijelu sezone biti jedan od igrača na koje će se Partizan osloniti. Nekadašnji kapiten reprezentacije Izraela igra u crno-bijelom dresu još od ljeta 2019. godine, a ove sezone je pokazao da uprkos poznim igračkim godinama ekipa ne može bez njega. Na 19 mečeva Superlige ima učinak od sedam golova i devet asistencija - zamislite onda kakve bi probleme Partizan imao da ga nije bilo na terenu.

Izvor: MN PRESS

Višak nije ni Zubairu Ibrahim, ali će on možda ipak morati da ode. Krilni napadač iz Gane koji je do Humske stigao preko ubskog Jedinstva trenutno je igrač od kojeg bi Partizan najviše mogao da zaradi, a to je veoma bitno kada se uzme u obzir teška finansijska situacija u klubu. Partizan bi mnogo izgubio odlaskom Ibrahima, ali je jasno da ne smije da propusti priliku da ga "unovči".

Na kraju, dobar utisak ostavio je i levi bek Mario Jurčević, koji je u finišu jesenjeg dijela prvenstva imao problema sa povredom. Oporavljen će imati zagarantovano mjesto uz lijevu aut-liniju u proljećnom dijelu sezone, praktično bez ikakve konkurencije jer je Nikola Antić otišao, a Marko Kerkez neće više imati šansu da igra za Partizan. Takođe, očekuje se da će Pape Furer ostati u timu, pošto nije dobio dovoljno minuta na terenu u jesenjem dijelu prvenstva.

Blagojević mora da pronađe zamjene

Partizan će u srijedu, 8. januara, predstaviti Srđana Blagojevića kao trenera za proljećni dio prvenstva. Pred nekadašnjim strategom Inđije, Astane i Debrecina biće veoma težak posao - vjerovatno i najkompleksniji u dosadašnjoj karijeri. Blagojević će morati da konsoliduje ekipu nakon veoma burne jeseni u kojoj su čak četvorica trenera predvoditi tim iz Humske.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Jasno je da će klub narednih dana raditi na prodajama, raskidu ugovora i drugim načinima da fudbaleri bez uloge napuste tim, ali Blagojević neće moći da čeka. On je prije zvaničnog predstavljanja morao da krene u sastavljanje ekipe za proljećni dio - da traži zamjene među omladincima, fudbalerima Teleoptika, slobodnim igračima, manjim superligaškim timovima... Partizan neće moći da kupuje, a moraće da popuni mjesta u timu nastala odlaskom igrača koji nisu zadovoljili.

Do početka drugog dijela sezone ostale su tri nedjelje, tokom kojih će Partizan proći kompletne pripreme i na kojima će biti "audicija" za prvi tim Partizana. Crno-bijeli su Blagojevića i doveli da bi, u skladu sa novom klupskom politikom, birao igrače od kojih Partizan u narednom periodu može da ima više koristi nego od stranaca koji su poslije šest mjeseci postali promašaji.