Zdravko Mamić je dogovorio moj transfer u Partizan: Kapitena Hrvatske ujutru pozvao agent i rekao "ne ideš"

Hrvatski fudbaler Bojan Knežević bio je veliki talenat Dinama iz Zagreba, a za njega su bili zainteresovani Srbija i Partizan. Do transfera nije došlo iako je Zdravko Mamić već sve dogovorio sa Partizanom i Savom Miloševićem.

Najtalentovaniji fudbaler u Hrvatskoj, kapiten mlađih reprezentativnih kategorija, Dinamova "zlatna koka", a zatim velika želja Partizana, potencijalni seniorski reprezentativac Srbije, miljenik Sava Miloševića u Humskoj... Ljetnji prelazni rok 2019. godine bio je izuzetno turbulentan za fudbalera Bojana Kneževića koji je mogao da se preseli iz Zagreba u Beograd i zbog kluba i zbog nacionalnog tima.

Danas igra u drugoj ligi Hrvatske jer se njegova karijera nije razvijala očekivanim tokom, a u međuvremenu je imao i rak testisa zbog kojeg je morao da bude hospitalizovan. Svojevremeno je djelovalo da će sve biti drugačije, jer ga je kao jednog od najtalentovanijih fudbalera Dinama - na pozajmici u Lokomotivi - Savo Milošević čekao u Beogradu da bude Partizanovo pojačanje.

Kakav bi samo to transfer bio... Onog ljeta kad je Savo Milošević kao trener u Humsku doveo Igora Vujačića, Sejdubu Sumu, Umara Sadika, Takumu Asana, Bibarsa Natha i vratio Lazara Markovića. Mogao je Knežević da bude dio ekipe koja je te sezone u dresu Partizana igrala i na međunarodnoj sceni, u grupnoj fazi Lige Evrope protiv Mančester junajteda, AZ Alkmara i Astane.

Partizan ga zvao u Beograd!

Svojevremeno jedan od najtalentovanijih hrvatskih fudbalera bio je veoma blizu prelaska iz Dinama u Partizan, ali javnost to nije znala dok sam nije priznao. Bio bi to, bez ikakve sumnje, transfer koji bi "odjeknuo" u balkanskom fudbalu, ali do njegove realizacije nije došlo iako su sve strane bile zainteresovane.

"Bio je to jul, kada sam drugi put bio u Lokomotivi i prije no što sam otišao u Olimpiju. Dinamo je imao dogovor s Partizanom, a njegov trener bio je Savo Milošević. Zdravko je tad već bio van Hrvatske, ali sve je išlo preko njega, našao se sa Savom na turniru mlađih kategorija u Bijeljini. Bio sam spreman u rano jutro da odem u Beograd na ljekarski pregled s jednim od dvojice menadžera", otkrio je Bojan Kovačević u velikom intervjuu prije nekoliko mjeseci.

Istom prilikom Knežević je za "Indeks" objasnio situaciju u kojoj se našao. "Ipak u 8:30 zvao me drugi menadžer i rekao mi da je preriskantno da idem u Partizan. 'Imam drugi klub za tebe', rekao mi je. Partizan je pravio novu ekipu, a trebalo je da potpišem na tri godine. Međutim, stopirao je transfer u posljednji trenutak", rekao je Bojan i dodao: "Odlazak u Partizan bio je riješena stvar. Na kraju od svega toga ništa nije bilo. Menadžer se bojao zbog istorije hrvatsko-srpskih odnosa, iako su mu Milošević pa i vođa navijača Partizana garantovali da, ako dođem, neće biti problema".

Hrvatski fudbaler nije se plašio igranja u Srbiji. "Nisam se bojao, ali imao sam tremu. Ipak u ligi gotovo nije bilo Hrvata i nije isto ako neko odavde dođe u Partizan ili Crvenu zvezdu, a ne u neki drugi srpski klub. S obzirom na to da nisam otišao u Partizan, već u ljubljansku Olimpiju, ugasila se i priča o nastupanju za reprezentaciju Srbije. Ne znam da li bi prihvatio igrati za Srbiju, teško mi je sada reći. Nikada nećemo saznati", zaključio je tom prilikom Knežević.

Srbija zvala Bojana Kneževića!

"Istina je! Zvali su me nedavno iz Srbije, zvao me čovjek iz Saveza i rekao mi da postoji mogućnost da igram za Srbiju i pitao me jesam li zainteresovan. Moram da priznam da me je malo zatekao. Potom mi je rekao da zna da mogu da ostvarim uslove igranja za Srbiju, da je samo na meni da kažem jesam li zainteresovan ili odbijam takvu mogućnost. Ako kažem da me zanima, onda ćemo dalje razgovarati", rekao je Knežević za "Sportske novosti".

Tada je Knežević bio zainteresovan... "Rekao sam da me zanima, zašto ne? Pa, fudbal je to, ne treba gledati neke druge stvari. Svjestan sam da će biti ljudi koji će tako gledati, međutim mene zanima samo fudbalski put, fudbalska priča. A, moram priznati, u Hrvatskoj mi perspektiva u ovom trenutku nije blistava, svjestan sam toga, kako sad stvari stoje, teško da ću zaigrati za hrvatsku reprezentaciju. Srbija me zove, očito me jako želi, naravno da razmatram tu mogućnost", dodao je Knežević.

Fudbalski savez Srbije saznao je da Bojan ima srpsko porijeklo, pa je tadašnji fudbaler Dinama na pozajmici u Lokomotivi postao zanimljiv i našoj javnosti. Zapravo, otkriveno je da njegov otac ima pasoš Srbije i da ne bi bilo teško obezbijediti isti dokument za veznog fudbalera koji je tih godina bio jedan od najtalentovanijih u regionu.

"Kao prvo, moj otac ima srpski pasoš. Ja zaista ne znam kako su u Srbiji to saznali, kako su uopšte došli na ideju da bih ja mogao da igram za njih, ali uvjeravaju da za to postoji realna mogućnost. Možda ne bih mogao zaigrati odmah na Evropskom prvenstvu za igrače do 21 godine za njih, međutim, tvrde mi da je izvjesno kako bih vrlo brzo mogao dobiti dozvolu da zaigram za Srbiju", istakao je Knežević, uz ograđivanje: "Gledajte, meni je Hrvatska uvijek prvi izbor, igrao sam u svim selekcijama, bio i kapiten U-19 reprezentacije, naravno, kad bi se pojavila mogućnost da moram da biram... Ali, imam osjećaj da ako me nakon ovog selektor Nenad Gračan i pozove u reprezentaciju, možda će to biti zbog toga da ne odem u Srbiju, a ne znam koliko je to dugoročno. Vidjećemo šta nosi život i fudbal, nemoguće je predvidjeti rasplet".

Novinar portala "24 sata" pitao je tih dana Kneževića da li je pravoslavac poput oca ili katolik, kao većina ostalih reprezentativaca Hrvatske. "Meni je to isto, ne izjašnjavam se ni kao pravoslavac ni kao katolik. To je praktično ista vjera, za mene nema razlike", odgovorio je Knežević na ovo neobično i nesvakidašnje pitanje.

Odbio Srbiju zbog Hrvatske!

Praktično samo dan kasnije Bojan Knežević se oglasio i obrazložio svoju konačnu odluku. Izabrao je Hrvatsku. "Ovim putem imam potrebu objasniti situaciju oko cjelokupne jučerašnje priče i svih medijskih napisa, te mojih izjava. Ja sam prije par dana zaista dobio poziv od čoveka koji se predstavio kao osoba iz FSS, postavio mi je par pitanja na koja sam sasvim normalno odgovorio, kao što sam i odgovorio svakom drugom ko me je pitao u vezi toga. Svako ko je slušao moju izjavu za RTL i Novu TV, shvatio je koje je moje razmišljanje. Duboko i posebno sam naglasio da je Hrvatska bila od malena i biće uvijek moj prvi izbor, bez obzira na sve. Biti kapiten U19 reprezentacije i proći sve mlade uzraste reprezentacije Hrvatske bi svima trebalo značiti nešto - tako znači i meni. Da to nije tako i da nisam uvijek davao sve od sebe za hrvatski dres koji nosim, vjerovatno bi to treneri prepoznali, a sigurno mi ne bi selektor tadašnje U19 reprezentacije ustupio kapitensku traku", napisao je Bojan Knežević.

Talentovanom fudbaleru savjetovali su da ne mora da se oglašava, ali je on ipak želio to da uradi nakon što je donio definitivnu odluku za koju reprezentaciju će igrati. Tada je to djelovalo kao velika pobjeda Hrvatske nad Srbijom, pa su komšije čekale samo da Bojan napravi očekivanu karijeru.

"Niti u jednom trenutku ja nisam rekao da prihvatam poziv Srbije, niti da mislim da ću ga prihvatiti, nego da postoji mogućnost s pravne strane da nastupim za njih. Na šta sam ja rekao da nikada ne znaš šta nosi sutra i da ne odbacujem tu mogućnost u budućnosti", dodao je Knežević i još napomenuo: "Imam potrebu da se izvinim ovim putem ljudima koji su se našli uvrijeđenima. Nije mi bilo u cilju da podignem nikakve tenzije, nego prije svega, razmišljao sam i razmišljam i danas na jedan normalan sportski način kako bi po meni trebao razmišljati svaki profesionalac koji želi svojoj porodici omogućiti najbolje".

Kako se razvijala karijera?

Thoughts with former Dinamo, Olimpija and Koper player Bojan Knezevic who has just announced on Insta that he’s been diagnosed at 25 with testicular cancer - he’s undergoing surgery tomorrow to remove a tumour and explore if there’s been any spread.



All the best in his fight!pic.twitter.com/AlmNQm4yMs — Richard Wilson (@HYFPRW)January 2, 2023



Bojan je ponikao u Bjelovaru, a zatim još kao dječak pojačao Dinamo iz Zagreba. Prošao je nekoliko kategorija u školi Zagrepčana, igrao za Lokomotivu koja je bila Dinamova filijala, a zatim bio na pozajmici u Olimpiji iz Ljubljane i Koperu. Uslijedio je odlazak u Opatiju, gdje je prešao kao slobodan igrač, a zatim je nosio dres Gorice u Sloveniji i Hebara u Bugarskoj. Dva mjeseca je bio bez kluba, mesec dana član ekipe Termoli u nižim ligama Italije, a zatim pauzirao duže od polusezone.

Hrvatski fudbaler morao je da pravi pauze u karijeri zbog teške bolesti protiv koje se borio i zbog koje je 2023. godinu dočekao u bolnici. "Prije svega želim svima čestitati sretnu Novu godinu, puno sreće, ljubavi, uspjeha i naravno zdravlja! Nažalost, moja nije počela dobro, dijagnosticiran mi je tumor desnog testisa te ću sutra biti podvrgnut operacijskom zahvatu navedenog. Više informacija i saznanja o vrsti tumora i ostalih bitnih stvari znaću nakon daljnih pretraga nakon operacije. Za mene niti prva niti zadnja teška prepreka koja mi se našla na putu u ovih 25 godina života, iz svake sam izašao kao pobjednik, tako će biti i ovog puta. Jedino i zadnje što mogu napisati je LET’S DO IT!", poručio je Bojan iz bolničkog kreveta.

Na kraju, Bojan Knežević pokušava da se vrati fudbalu kroz hrvatske niželigaše. Igrao je za Kustošiju i Pitomaču, a sada je član ekipe Zrinski Osječko u drugom rangu tamošnjeg fudbala. Ove sezone je prilično standardan u ekipi, ali je to daleko od nivoa koji mu se najavljivao - svojevremeno je bio kapiten mlađih kategorija Hrvatske, čiji je dres ukupno obukao čak 36 puta.

