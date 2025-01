Ovo je tim Crvene zvezde za PSV: Milojević prelomio koga šalje na najskupljeg igrača Holandije, od 40 miliona

Trener Crvene zvezde odabrao 11 igrača za Ligu šampiona i PSV Ajndhoven.

Crvena zvezda napada PSV Ajndhoven sa Seol Jong-Vuom na lijevom beku i sa Nemanjom Radonjićem ispred njega kraj lijevog boka. To je odlučio trener Vladan Milojević dan pred utakmicu, nakon što je imao nekoliko dilema - prije svega na poziciji lijevog beka.

S obzirom na to da je Seol bio mjesec dana na odsluženju vojnog roka, od sredine decembra do sredine januara, bilo je pitanje da li je spreman da nastupi u Ligi šampiona u utorak od 21 čas. Milojević je u danima pred meč uigravao nekoliko varijanti, a na kraju prelomio da će Korejac biti u timu. To znači da ćemo gledati njegove duele sa krilnim napadačem PSV Ajndhovena, Belgijancem Johanom Bakajokom (21), koji je trenutno najvredniji igrač holandskog prvenstva i košta 40 miliona evra prema Transfermarktu.

Na ostalim pozicijama neće biti toliko dilema u Zvezdinom timu.

Izraelski golman Omri Glazer (28) vraća se na poziciju "jedinice", nakon što je zbog povrede propustio čak četiri prethodna kola. Branio je posljednji put u Ligi šampiona protiv Intera, ali su pripreme u Antaliji pokazale da je spreman.

Štoperi Zvezde biće kapiten Uroš Spajić (31) i Naser Điga (22), za koga je direktor Zvezde Zvezdan Terzić rekao da je u ovom trenutku najbliži odlasku, ne za manje od 10 miliona evra. Mogla bi ovo da bude i oproštajna utakmica na "Marakani" za štopera iz Burkine Faso, a očekuje se da vodi direktne duele protiv holandskog veterana i nekadašnjeg špica Barselone, Luka de Jonga (34).

Desnog beka igraće Ognjen Mimović (20), koji za sobom ima polusezonu u kojoj se pokazao kao pouzdana Milojevićeva opcija, a ove zime je na pripremama u Antaliji dobio i konkurenciju u Strahinji Stojkoviću (17), koji će još sačekati svoju šansu na najvećoj sceni.

Sudeći prema postavi PSV Ajndhovena od prošlog vikenda u porazu od Cvolea, Mimović će naspram sebe imati hrvatskog velikana, čuvenog Ivana Perišića (35).

Ispred odbrane, mir i tečnost Zvezdine igre biće zadatak Slovenca Timija Maksa Elšnika (26) i Radeta Krunića (31), koji će zaigrati u centru veznog reda, sa zadatkom da "čitaju" ono što radi protivnik i da budu osnov igre crveno-bijelih.

Ispred njih igraće oni od kojih se očekuje da zatresu "Marakanu", kao što su protiv PSV-a svojevremeno radili Boško Janković i Marko Pantelić. To su naravno Silas (26), koji je već dizao stadion golovima protiv Barselone i Štutgarta, zatim Mirko Ivanić (31), najbolji igrač crveno-bijelih, a uz njih na lijevom boku i Nemanja Radonjić (28). Ljubimac navijača blistao je protiv Štutgarta i Milana u ulozi igrača koji ulazi sa klupe i daje važne golove, a sada će dobiti šansu od početka da pokaže da je igrač za Real Madrid kada je na svom vrhuncu.

I za kraj, sve dok je Šerif Endiaje (28) u Zvezdi i dok pruža tako veliki doprinos ekipi, ni ne postavlja se pitanje ko će biti "devetka" crveno-bijelih.

Dakle, ovo je tim Zvezde protiv PSV Ajndhovena: Glazer - Seol, Spajić, Điga, Mimović - Krunić, Elšnik - Radonjić, Ivanić, Silas - Endiaje.