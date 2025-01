Boaći ponovo u crveno-bijelom! Ganac poručio: I dalje važi ono BORIMO SE DO SMRTI!

"Želim da me i ljudi ovdje zapamte i kažu nekad 'Znamo Boćka' kao što je bilo u Srbiji. Beograd je blizu, biće vjerovatno prilike da pogledam i neku utakmicu Zvezde", rekao je Ričmond Boaći u razgovoru za MONDO.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dobojska Sloga predstavila je u ponedjeljak devet pojačanja sa kojima kreće u novu polusezonu, a najzvučnije među njima definitivno je Ričmond Boaći.

Nekadašnji napadač Crvene zvezde nakon kratkog boravka u Singapuru stigao je u Slogu sa kojom je potpisao ugovor na godinu i po dana i pokušaće da sa klubom iz Doboja prije svega obezbijedi opstanak u Premijer ligi BIH.

Fudbaler iz Gane ponovo će igrati u crveno-bijelom dresu, jer i Sloga nosi ove boje, što ga posebno raduje. Ljubitelji fudbala i dalje pamte njegovu emotivnu proslavu poslije pobjede Crvene zvezde u Kopenhagenu u kvalifikacijama za Ligu šampiona kada je Boaći poručio "Nikada ne odustajemo. Borimo se do smrti", a ovaj moto i dalje važi.

"Svako ko navija za Zvezdu ili nosi crveno-bijele boje je dio moje porodice. Zato mi je drago što sam i dalje u crveno-bijelom. I ovdje važi onaj isti slogan 'Nikada ne odustajemo, borimo se do smrti.' Vjerujem da kada se cijeli tim bori i žrtvuje, bez obzira da li ste u maloj zemlji, rezultat će biti pobjeda. To je kao oni Spartanci, bilo ih je 300, ali su se borili za ono u šta vjeruju. Isti mentalitet imam i ja. Pozivam sve ljude ovdje da dođu i podrže nas kada počne liga, a mi ćemo se boriti do posljednjeg daha da učinimo klub i navijače ponosnim", poručio je Boaći u razgovoru za MONDO nakon predstavljanja na stadionu "Luke" u Doboju.

Promijenio je Boaći brojne klubovi i lige, a u svaki klub, kako ističe, dolazi sa istim stavom.

"Ja sam fudbaler, a kao fudbaler ne biraš mnogo zemlju. Ako dobiješ poziv i priliku da igraš, ideš tamo. Nisam bio aktivan zadnju godinu, zato sam sada fokusiran na pripreme. Ako kvalitetno radiš, možeš da uspiješ, bez treninga i posvećenosti nema ničega. Ne gledam na Slogu kao na jedan u nizu klubova, želim ovdje da uspijem i da ostavim trag, da kasnije mogu ljudi da kažu 'O da, znam Boćka', kao što su me u Srbiji zvali Boćković. Želim da me zapamte i ovdje i daću sve od sebe da tako bude."

Osim Ričmonda Boaćija, novajlije u dobojskom taboru su i Benjamin Tatar, Nikola Mandić, Hamza Ljukovac, Donald Mols, Nedim Mekić, Nemanja Tomašević, Miloš Vranjanin i Alen Dejanović.

Najveći trag ostavio je u Crvenoj zvezdi sa kojom je igrao Ligu šampiona i Ligu Evrope, a nakon epizoda u Poljskoj, Izraelu, Grčkoj, Libiji i Maleziji vratio se na Balkan, svega 250 kilometara od Beograda koji smatra svojim drugim rodnim gradom.

"Da nisam iz Gane vjerovatno bih imao pasoš na ime Boćković. Beograd mi je sada blizu, imaću priliku vjerovatno i da odem i pogledam neke utakmice, volim Zvezdu, volim Srbiju i ljude tamo. I ovo je Balkan, sve je slično, ljudi su nasmijani, pružaju podršku i uvjeren sam da će mi i u Doboju biti lijepo", rekao je Boaći.

Ako bude prilike, raduje se susretu sa bivšim saigračima i sa ove strane Drine.

"Ukoliko bude prilike, pozvaću i njih da dođu i pogledaju neku utakmicu, da vide da je 'Boćković magija' i dalje tu."

Svoj bivši klub u kojem se proslavio i dalje naravno prati, a uvjeren je da Zvezda u duelima koji slijede a PSV-om i Jang Bojsom može da ostvari i još neku pobjedu u Ligi šampiona.

"Zvezda je uvijek Zvezda, pa i kada izgubi. Imaju sjajnog direktora, Terzića, imaju sjajne igrače, a tu je i jedan od meni omiljenih trenera Milojević, koji je napravio Boćka. Zvezda ima sjajan tim, Kanga je tu, Katai... doći će i pobjede."

Na kraju kratkog razgovora za MONDO ipak nije želio da priča srpski, a razlog je jednostavan.

"Naučio sam samo loše riječi (smijeh). Lijepe i ne govorim tako dobro. Ali one loše znam, jer u Srbiji čuješ dosta psovki, toga mnogo znam, ali nije baš da ovako pričam, možda mi izleti na terenu neka psovka (smijeh)."

Ipak, uvjeren je da neće imati problema da se adaptira u novoj ekipi.

"Razumijem srpski, ali ne mogu baš da ga pričam. Ali znam dosta toga, znam da kažem sve one osnovne stvari na terenu. Biće mi lakše da se uklopim, jer razumijem jezik", rekao je Boaći.